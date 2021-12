Allan do Carmo fica em 19º no Mundial de Maratonas Aquáticas

O nadador Allan do Carmo ficou na 19ª colocação, com o tempo de 58min03s580, na prova de 5km do Mundial de Maratonas Aquáticas de Roberval, disputado no Lago St. Jean, na região de Québec, no Canadá. A disputa foi vencida pelo alemão Thomas Lurz, com 57min42s630. O russo Evgeny Drattsev e o americano Francis Crippen completaram o pódio.

