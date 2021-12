Allan do Carmo faz contas para garantir título inédito

Basta uma medalha de bronze na próxima etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas de 2014 para o baiano Allan do Carmo se tornar o primeiro nadador do País a ser campeão do circuito mundial.

Dependendo de si mesmo para a conquista do título inédito, ele aponta um segundo caminho para erguer a taça de melhor do mundo. "Também serei campeão com dois sétimos lugares nas próximas duas provas", afirmou, referindo-se às etapas que restam para o final do circuito, nos dias 12 e 18 de outubro, em Hangzhou, na China, e Hong Kong.

Já de volta ao treinamento na Associação Cultural e Esportiva Braskem, no Stiep, Allan, que chegou do Canadá na terça-feira à noite, tem 83 pontos somados nas seis etapas da Copa. São 25 de vantagem sobre o vice-líder Thomas Lurzm, da Alemanha.

"A seleção priorizou a Copa como preparação para o Mundial de Kazan, na Rússia, de 17 de julho a 2 de agosto de 2015. Vai ser a primeira seletiva para os Jogos Olímpicos", explicou Allan, que fará 26 anos um dia depois do mundial e conta com esse presente de aniversário.

Os dez primeiros na classificação geral da prova de 10 km garantem vaga no Rio-2016, sendo que só passam dois nadadores por país na triagem.

Antes, Allan deverá encarar duas novas seletivas, todas em nível nacional, para definição dos brasileiros que vão cavar uma vaga no mundial de Kazan. Focado no compromisso, o baiano tem na ponta da língua cada detalhe dos eventos.

"No dia 7 de dezembro vou disputar a seletiva brasileira para a prova dos 10 Km do mundial de Kazan, em São Bernardo do Campo (SP). A Confederação Brasileira (CBDA) vai selecionar quatro atletas", relatou.

Vaga olímpica

Esses quatro escolhidos vão disputar a primeira etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas de 2015, em Cancún, no México. Daí sairão os dois brasileiros que vão brigar por vagas olímpicas no Mundial.

Analisando as chances de o Brasil conseguir essas duas únicas vagas no Rio-2016, Allan retrata o atual momento da modalidade no país. "Os brasileiros vêm crescendo. Nas últimas três etapas no Canadá, tivemos quatro deles entre os dez primeiros na primeira prova", lembrou.

"Na segunda do Canadá, dos seis primeiros, três eram brasileiros. Na última, foram dois brasileiros entre os quatro primeiros e quatro entre os dez primeiros", completou.

Passando por toda essa peneira, o nadador baiano precisará administrar a pressão por medalhas no Rio-2016. "O que alguns chamam de pressão da torcida, considero incentivo. Significa que acreditam no nosso potencial", retrucou Allan.

Uma vez classificado, é se preparar para não nadar e morrer na praia diante dos principais adversários, que já estão marcados. "Os dois alemães (Thomas Lurz e Christian Reichert), o tunisiano (Oussama Mellouli) e o grego (Spyridon Gianniotis) estão no grupo um", classificou, colocando no "grupo 2" os rivais dos Estados Unidos, Rússia, Itália e Holanda.

