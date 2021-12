Allan do Carmo estreia no Mundial de Esportes Aquáticos nesta terça

Após Ana Marcela garantir a medalha de bronze nos 10 km no domingo, 16, chegou a vez do também baiano Allan do Carmo entrar na água, nesta terça-feira, 18, às 5h, no lago Balaton, em Budapeste, na Hungria, pelo Mundial de Esportes Aquáticos. Ele disputará a maratona de 10km.

A prova desta terça será disputada em quatro voltas de 2,5km, por 65 atletas, incluindo o atual vencedor da última olimpíada da categoria, o holandês Ferry Weertman, e o 3º colocado, o francês Marc-Antoine Olivier.

A força da competição é tanta que, do último mundial, em Kazan, nove dos 10 primeiros colocados estarão lá. Mesmo assim, o Allan não se intimida e espera boa prova.

“A expectativa está boa. O Brasil vem de ótimos resultados do 5km masculino com Fernando [Pontes], que foi 5º colocado. Também teve a prova dos 10km feminino que Ana Marcela foi medalha e Viviane foi 12ª. O Brasil vem fazendo ótimo mundial, e eu quero dar continuidade a isso aí. Quero dar continuidade ao trabalho que eu venho fazendo também, nos últimos dois mundiais eu estive no top 10”, contou, em entrevista ao A TARDE.

No último mundial, disputado em Kazan, na Rússia, o nadador terminou a mesma prova na 9ª colocação. Dois anos antes, em Barcelona, na Espanha, ele ficou na 7ª colocação.

Allan, inclusive, vai nadar ao lado de outro atleta brasileiro. Trata-se de Fernando Pontes, de 24 anos, que já fez boa prova nos 5km e garantiu a 5ª colocação na prova. Em entrevista ao A Tarde, Pontes ressaltou o apoio de Allan do Carmo para a boa estreia do nadador no Mundial. "Ele [Allan] é um atleta veterano da equipe, já participou de vários mundiais, então tem me ajudado bastante. Eu pergunto dicas da prova, ele me fala. Com certeza me ajudou muito na prova dos 5km".

Assim como o nadador baiano, Pontes também tem altas expectativas para a prova desta terça. O nadador, inclusive, faz aniversário no dia da prova.

Outras provas

Allan do Carmo abriu mão dos 5km e a vaga ficou para Vitor Colonese, que acabou a prova na 40º posição. O atleta preferiu se focar nas outras provas que ainda vai disputar neste Mundial. Além dos 10km, o baiano também vai nadar a prova dos 25km.

Medalhista no revezamento por equipes nos mundiais de 2013 e 2015, é esperado que Allan também nade as provas deste ano, tanto dos 5km, quanto dos 25km, na quinta, 20, e sexta, 21, respectivamente.

Programação

Terça-feira - 18/7

10 km Masculino - Allan do Carmo e Fernando Ponte

Quarta-feira - 19/7

5 km Feminino - Ana Marcela e Betina Lorscheitter

Quinta-feira - 20/7

Prova por equipe - Revezamento - 5km - Brasil

Sexta-feira - 21/7

25 km - Masculino e Feminino - Brasil

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

adblock ativo