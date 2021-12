Allan do Carmo encara o primeiro teste para o Rio-2016

O nadador baiano Allan do Carmo vai dar o primeiro e decisivo passo rumo à Olimpíada de 2016 neste sábado, 2, no México, a partir das 12h (da Bahia). Em Cancún, ele disputará a 4ª etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, que valerá como seletiva brasileira para o Mundial de Kazan, na Rússia.



Allan precisa superar pelo menos dois, dos três compatriotas concorrentes nos 10 km da etapa mexicana, para se classificar para o Mundial. Se conseguir, conquistará o direito de decidir, já na Rússia, uma vaga para a Olimpíada.



"No Mundial, eu tenho de ficar entre os dez primeiros colocados para garantir logo a minha vaga na Olimpíada", planeja o maratonista baiano. Allan, porém, ressalva que a sua preocupação é dar um passo de cada vez.



Razão para seu foco estar voltado totalmente para a seletiva nacional, no México, onde terá como concorrentes o também baiano Luiz Rogério, o gaúcho Samuel de Bonna e o goiano Diogo Villarinho.



"De qualquer forma, eu já vou para o Mundial, porque estou classificado nos 5 km, mas o meu foco é nadar os 10 km, porque esta é a prova que será disputada na Olimpíada", destacou Allan, que durante os treinos de ontem fez selfies com os concorrentes e a nadadora Poliana Okimoto, atual campeã mundial nos 10 km.



Os 10 km da etapa mexicana, distância oficial nos Jogos Olímpicos, terão largada às 12h para os homens (no horário da Bahia). Para as mulheres, a largada será dada às 14h05. Já confirmadas no Mundial, a baiana Ana Marcela e a paulista Poliana Okimoto farão a etapa como preparação para o Mundial e pontuação na Copa do Mundo. A equipe tem ainda Carol Bilich, do Minas Tênis Clube.



Para os quatro atletas da seleção masculina, o critério estabelecido pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) determina que os dois primeiros na etapa do México vão para o Mundial de Kazan, que será disputado de 25 de julho a 2 de agosto.



A outra dupla representará o país nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, que terá a maratona aquática no dia 11 de julho.

Chance de ouro

O Mundial será a única oportunidade de o Brasil classificar dois representantes masculinos e femininos na Rio-2016. Por ser país-sede, já tem garantidas uma vaga no masculino e outra no feminino.

"Se eu conseguir me classificar para a Olimpíada, já em Kazan, será o melhor presente de aniversário de toda a minha carreira", declarou Allan, que completará 26 anos no dia 3 de agosto, um dia após o encerramento do Mundial.



A segunda e última chance de se garantir vaga na Olimpíada de 2016 será na Seletiva de Setúbal, em Portugal. Lá vão se classificar mais cinco atletas, um de cada continente, mais os 10 primeiros colocados.

Na última Olimpíada, disputada em 2012 na cidade de Londres (ING), o Brasil competiu apenas com Poliana Okimoto. A paulista foi a única a se classificar para os Jogos.

