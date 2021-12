Allan do Carmo embarca para últimas etapas do Mundial

O nadador baiano Allan do Carmo viaja neste sábado, 21, para a Ásia, onde vai disputar as últimas etapas da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. A penúltima prova será realizada dia 29 em Shantou, na China. No dia 5 de outubro, ele disputa a última etapa em Hong Kong.

Allan do Carmo, que passou 15 dias treinando nos EUA, é o 3ª colocado no ranking mundial com 48 pontos. O líder é o atleta alemão Thomas Lurz, com 72. Prova servirá como preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

No feminino, o Estado é representado por Ana Marcela, que está na 2ª posição do ranking com 66 pontos, 20 atrás da primeira colocada, a norte-americana Emily Brunemann.

