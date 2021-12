Allan do Carmo é sétimo em Dubai, mas lidera Copa do Mundo

Poliana Okimoto obteve o melhor resultado do Brasil na segunda etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, em Abu Dhabi, na sexta-feira, 13. A nadadora paulista terminou na quarta posição, com o tempo de 2h07min45s4.

Na categoria masculino, o baiano Allan do Carmo - atual campeão do Mundial, que é todo disputado no percurso olímpico dos 10 km - ficou na sétima colocação, com 1h57min57s6. Com o resultado, ele lidera o circuito.

Os vencedores foram a italiana Rachele Bruni, que nadou em 2h07min31s8, e o francês Reymond Axel, que obteve marca de 1h57min52s1. O pódio feminino ainda teve a chinesa Siyu Yan, de apenas 17 anos, que registrou 2h07min34s5, e a britânica Keri-Anne Payne, que completou o trecho em 2h07min37s4. Keri-Anne foi bicampeã mundial dos 10 km em 2009 e 2011, além de conquistar a prata na Olimpíada-2008.

Entre os homens, Jack Burnell, da Grã-Bretanha, foi o segundo colocado. O bronze coube ao alemão Christian Reichert. Ambos nadaram em 1h57min53s6, e a definição das colocações foi por intermédio de um vídeo.

Outros brasileiros, Diogo Villarinho e Samuel de Bona, chegaram em 11º e 12º lugar, respectivamente, com os tempos de 1h58min02s8 e 1h58min07s5.

A baiana Ana Marcela não participou desta etapa nos Emirados Árabes. Sua equipe multidisciplinar decidiu afastá-la de treinos para realizar exames de rotina.

