Allan do Carmo é campeão da etapa da China da Copa do Mundo

O baianao Allan do Carmo assumiu a segunda colocação do ranking geral da Copa do Mundo da Federação Internacional de Natação (Fina), após conquistar, neste sábado, 10, em Chun'an, na China, o título da nona etapa do circuito.

O tempo de prova do maratonista aquático foi 1h53m04s. "Estou muito feliz pelo desempenho que tive em toda a prova. Precisamos ser estratégicos para mante-la sob controle e buscar a ponta na hora certa. Tomei a frente nos últimos 600 metros e consegui terminar em primeiro. Estou feliz também por ser a segunda vez consecutiva que conquisto o título nesta etapa", comemorou Allan do Carmo em nota.

Com o resultado, Allan está a sete pontos do líder, o alemão Christian Reichert. Portanto, para conquistar o bicampeonato, o baiano precisa terminar quatro posições à frente do concorrente na próxima e última etapa do circuito mundial, que será realizada em Hong Kong, no dia 17 de outubro. "O mínimo que posso fazer para ficar com o título é chegar em sexto e ele em décimo. Mas, vou me concentrar e preparar ao máximo para buscar o primeiro lugar da prova e torcer para que ele mantenha a distância mínima de quatro posições atrás de mim", explicou.

