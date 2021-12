Allan do Carmo e Ana Marcela vencem a Mar Grande/Salvador

Os nadadores baianos Allan do Carmo e Ana Marcela confirmaram o favoritismo e venceram a 50ª edição da Travessia Powerade Mar Grande/Salvador, disputada por 148 competidores, na manhã deste domingo, 13, entre a Praia do Duro, em Mar Grande, e a Praia do Porto da Barra, em Salvador.

<VIDEOATV ID=9991/>

Com o resultado, Ana Marcela conquistou o pentacampeonato da travessia. Já Allan do Carmo agora é tetracampeão. No masculino, o segundo lugar ficou com o norte-americano Joey Pedraza, seguido pelo atleta baiano Rogério Arapiraca, que ficou em terceiro. Entre as mulheres, a também baiana Márcia Santos ficou com o segundo lugar e a norte-americana Lexie Kelly terminou a prova em terceiro.

Nenhum dos dois vencedores conseguiu quebrar os recordes da prova, que eram de 1 hora e 24 minutos, na categoria masculina, e de 1 hora e 42 minutos, na feminina. O cronômetro marcava 1 hora, 47 minutos e 27 segundos quando Allan do Carmo chegou; Ana Marcela venceu a prova com o tempo de 1 hora, 58 minutos e 50 segundos.

"Foi uma prova muito disputada, desde o início. Travamos uma grande disputa, mas o meu guia traçou uma grande estratégia e conseguimos chegar na frente. A chuva que caiu manteve o mar pesado e dificultou bastante. Mas atravessar de Mar Grande para cá (praia do Porto da Barra) nunca vai ser fácil", declarou Allan do Carmo após ter chegado nas areias da Barra e ter sido ovacionado pelo público.

Absoluta na disputa contra Márcia Santos, Ana Marcela chegou à Praia do Porto muito antes da sua adversária. E, assim como Allan, também fez questão de destacar o trabalho dos guias para a sua vitória. "Tive dois grandes obstáculos. O primeiro foi a corrente. Tivemos que nadar contra a maré. E depois tivemos os próprios concorrentes. Mas é importante observar o trabalho dos barqueiros. Eu só faço nadar, mas quem faz o principal trabalho são eles", reconheceu Ana.

Antes, alguns minutos após ter pisado na areia, a pentacampeã havia arrancado risos e aplausos do públco ao brincar com o locutor do evento, que a enaltecera pelo feito de ter vencido a mais tradicional prova de maratonas aquáticas da Bahia por cinco vezes: "você esqueceu de mencionar que eu sou a única mulher a ter vencido duas vezes a prova geral", lembrou.

Quem também esteve presente para acompanhar a travessia foi o prefeito de Salvador, ACM Neto. Ele aproveitou a oportunidade para parabenizar os atletas e destacar a importância do evento. "Esta é uma grande oportunidade de mostrar toda beleza e riqueza da Bahia de Todos os Santos e serve de exemplo para que sejam planejados outros eventos esportivos que aproveitem o potencial náutico do local", destacou.

<GALERIA ID=17948/>

A prova - Apesar do início da manhã ter sido chuvoso na Baía de Todos os Santos, a largada, que aconteceu às 8h, na Praia do Duro, em Mar Grande, foi feita sob um céu já pouco carregado de nuvens. Durante o transcurso, no entanto, voltou a chover no trajeto e os maratonistas encontraram dificuldades com o mar.

Favoritos, Allan do Carmo e Ana Marcela largaram na frente. Contudo, enquanto a baiana reinou soberana sobre as águas e não teve quem com ela disputasse acirradamente, Allan do Carmo se viu cercado de perto pelos seus concorrentes.

O tetracampeão largou na frente e chegou a liderar a prova por um bom tempo, mas acabou ultrapassado por Victor Simões, que assumiu uma estratégia diferente e se aventurou por um percurso mais aberto em relação aos dos seus concorrentes.

Mas Victor não suportou o esforço e teve cãibras. O nadador foi atendido pelo seu barco-guia e acabou ultrapassado por Allan, por Joey Pedraza e por Rogério Arapiraca. A partir de então, Allan não deixou mais a ponta.

Promovida pelo Grupo A TARDE e organizada tecnicamente pela FBDA, a 50ª Travessia Powerade Mar Grande-Salvador conta com patrocínio da Powerade, Petrobras, Governo Federal, Braskem, Embasa, Revita e TV Record. O apoio institucional é da Salvamar/ SESP, Limpurb, Prefeitura Municipal de Vera Cruz, Yatch Clube da Bahia, Bahia Marina, Hospital Espanhol, Hospital Português, Defesa Civil, Marinha do Brasil e Polícia Militar da Bahia. A prova conta ainda com o apoio da Caixa Econômica Federal, Ice Watch, Vitalmed, Plural Sports, Hammerhead, Zona de Esportes e Colégio Salesiano.

<VIDEOATV ID=9992/>

