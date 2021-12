Allan do Carmo e Ana Marcela validam título mundial nesta 6ª

Caso resolvessem "tirar onda" e cruzar os braços após a largada da etapa de Hong Kong da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, nesta sexta-feira, 17, às 21h (horário da Bahia), a dupla baiana Allan do Carmo e Ana Marcela continuaria campeã da competição.

Como o regulamento exige apenas que ambos larguem para os 10 km de prova, os dois nadadores nem precisam completar o percurso, que ainda assim serão declarados campeões da temporada 2014.



A dupla, porém, antecipou, em entrevista exclusiva para o A TARDE que o objetivo está acima disso. "Pelos pontos acumulados já sou matematicamente tri campeã da Copa do Mundo e se eu simplesmente pular na água e depois sair da prova já valida o título, mas nem quero saber disso, vou com tudo para tentar vencer mais uma vez", prometeu Ana Marcela.



Allan do Carmo não fica atrás na decisão de brigar pelo pódio. "Sei que só preciso marcar presença na água, mas vou dar o meu melhor resultado na prova como fiz em todas as outras", antecipou o nadador baiano.



Tudo dando certo com a largada, Allan e Ana vão fazer história. Pela primeira vez um brasileiro ganha o título da Copa do Mundo. É também inédita uma dobradinha formada por dois baianos campeões do circuito.



"Há muitos anos eu e Ana estávamos nessa batalha", relata Allan. "Nós dois estamos levando conosco o nome da Bahia pelo mundo afora", completa Ana.



Reconhecimento



Ambos aproveitam a conquista para o momento reconhecimento na carreira de nadadores. "Lembro do início de tudo. Meu técnico Luiz Menezes (Baixinho), com quem treinei na piscina da Fonte Nova", pontou Ana, que aos 11 anos venceu uma etapa do Circuito de Travessias do Interior, contra meninas adultas, e pôs uma saia justa nos organizadores, já que o troféu de campeã não podia ser dado na categoria infantil.



Na época, a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) entidade oficial, não aceitava que os meninos nadassem as provas de maratonas, devido ao regulamento. No Circuito da Vera Cruz, chamado do Interior, também havia restrição à idade. "Mas eles terminaram mudando o regulamento, facilitando e incentivando os garotos. Ali aconteceram as primeiras e decisivas braçadas dessa dupla vitoriosa de baianos campeões mundiais", lembrou Ana.



Da mesma forma, Allan reparte o sucesso do primeiro título mundial com uma série de incentivadores. "Só tenho a agradecer o força que todos me passaram para chegar a esse nivel", disse referindo-se, principalmente à equipe atual.



Segundo Allan, a lista é grande e inclui profissionais como o técnico Rogério Arapiraca, integrante da equipe multidisciplinar formada ainda pelo nutricionista, fisioterapeuta, fisiologista, massagista e psicólogo.

