Allan do Carmo e Ana Marcela são Rei e Rainha do Mar

Os baianos Allan do Carmo e Ana Marcela conquistaram mais um título neste domingo, 14. Os dois venceram a disputa do Rei e Rainha do Mar, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Eles, que são os campeões mundiais neste ano, formaram uma dupla das seis que disputavam a prova. Foram duas duplas brasileiras, uma norte-americana, uma alemã, uma argentina e uma espanhola.

A prova, um revezamento, consistia em seis voltas de 500 metros no mar. Primeiro, entraram as mulheres e, ao fim dos primeiros 500 metros, Ana Marcela já liderava e passou o bastão para Allan, que foi para a água. Nas outras voltas, a disputa foi acirrada.

A baiana se atrapalhou em duas transições, caindo na saída do mar. Uma das quedas foi na última passagem para seu companheiro, Allan, que entrou no mar na terceira posição.

Dentro da água, o nadador tirou a diferença, terminou os últimos 500 metros um pouco a frente do norte-americano, ganhando na corrida na areia para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar.

