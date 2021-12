Allan do Carmo e Ana Marcela disputam Circuito Mundial neste sábado

A seleção brasileira de maratonas aquáticas tem o seu primeiro desafio do ano, neste sábado, 4, a partir das 15h40 – no horário da Bahia – com a disputa da primeira etapa da Copa do Mundo Fina 2017, em Viedma, na Argentina.

Os baianos Allan do Carmo e Ana Marcela, e a paulista Poliana Okimoto voltam a competir nesta que será a 11ª edição da prova no país. Os 10 km de percurso serão realizados no Rio Negro, que divide as cidades Carmen de Patagones e Viedma. Os vencedores serão conhecidos após quatro voltas de 2,5 km cada.

Nadadores de 17 países, incluindo a atual vice-campeã olímpica, a italiana Rachelle Bruni, confirmaram presença na etapa de abertura do circuito. Segundo a organização do evento, o mesmo será transmitido ao vivo pelo site www.lapatagonesviedma.com.

