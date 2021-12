Allan do Carmo disputa 2ª etapa do Mundial neste domingo

O nadador baiano Allan do Carmo disputará neste domingo, 12, a segunda etapa do Fina Marathon Swim Series, na praia de Beau Vallon Beach, em Seychelles, país que fica no Oceano Índico, na costa leste da África.

Para as nove etapas que ocorrerão na competição, o nadador garantiu que quer manter a sequência de bons desempenhos para poder faturar o torneio, considerado como uma Copa do Mundo.

“Fui feliz na primeira etapa e espero repetir a dose. Seychelles possui águas cristalinas, vai ser muito legal nadar aqui. Espero que consiga manter o ritmo. Próximo mês, já tem mais uma etapa em Portugal, então o mais importante é manter a regularidade e ficar entre os primeiros”, revelou o medalhista pan-americano.

A primeira etapa foi realizada em Doha, no Qatar. Nesta fase, foram selecionados os dois melhores no masculino para participar na prova do Mundial de Gwangju, em julho, e nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Allan do Carmo e Victor Colonese garantiram a dobradinha e representarão o estado.

A próxima etapa do Fina Marathon Swim Series acontece no dia 8 de Junho, na cidade de Setubal, em Portugal.

