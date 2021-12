Allan do Carmo curte férias antes de ciclo Tóquio 2020

Em vez da habitual sunga, a segunda pele de Allan do Carmo estão sendo pesadas roupas de frio para encarar o inverno dos Estados Unidos. Curtindo férias em Nova Jersey e Califórnia, o nadador baiano só voltará a Salvador no dia 3 de janeiro, quando retomará a rotina de acordar no escuro e fazer 70 km de natação por semana em sua preparação para competições.

Os dois principais eventos da próxima temporada são o Pan-Pacífico e a Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas (que este ano ele foi vice-campeão), devido a proximidade dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Disputar os 10 km da maratona aquática olímpica no Japão é o alvo principal de Allan do Carmo.

Faculdade

Antes do embarque, o nadador contou só ter sido liberado depois de cumprir a segunda chamada de provas no curso de educação física da Faculdade Maurício de Nassau.

Como passa o ano inteiro viajando pelo mundo para disputar provas de maratona aquática, por vezes, ele é obrigado a perder aula e avaliações universitárias.

“A faculdade compreende a minha profissão e faz as provas que eu faltei. Fiquei de segunda chamada para psicologia do esporte na primeira e segunda unidades. Na segunda unidade, para fisiologia humana e também pedagogia e ética”, contou Allan, mostrando que, ao contrário do lazer, começou as férias estudando.

Nos intervalos de estudos para as avaliações na faculdade, aproveitou para praticar basquete, polo aquático e tirar carteira de piloto de barco. “Vou andar de lancha com os meus primos”, explicou.

Pan-Pacífico

Aos 28 anos, o atleta baiano já participou de duas olimpíadas e na próxima temporada já centralizará seus treinamentos visando competições voltadas aos Jogos Olímpicos do Japão, em 2020. “A temporada de 2018 é do Circuito Mundial de Maratonas e a Copa Pan-Pacífico. Este é um evento tão importante como um Mundial”, explicou.

A prova é tida como referencial de treinamento já que os melhores atletas do mundo vão participar do Pan-Pacífico. Além disso, essa será uma prévia do Mundial, realizado de dois em dois anos e, portanto, só previsto para 2019.

“Vamos ter nadadores dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Itália, Alemanha e de várias partes do mundo”, referendou Allan, afirmando que o foco principal nos próximos dois anos será a seletiva olímpica para uma das duas vagas do Brasil no masculino.

Com cadeira cativa na seleção brasileira, Allan continua sendo o principal titular, enquanto seus concorrentes locais para as duas únicas vagas olímpicas mudam a cada ciclo. “Começou sendo Luiz Lima (já aposentado), depois Marcelo Romanelli, veio ainda Samuel de Bonna, Diogo Villarinho e agora é Fernando Ponte”, listou Allan.

O rodízio de adversários também de outros países, deixados para trás ao longos dos 21 anos de carreira na natação, motiva Allan do Carmo a prometer ‘gás’ para estar na sua terceira olimpíada. O nadador baiano chegará ao seu terceiro ciclo olímpico já tendo completado 30 anos e sempre treinando na Bahia.

