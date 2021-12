Allan do Carmo conquista o tricampeonato da Travessia Mar Grande/Salvador

Com o tempo de 1h44min49s, o baiano Allan do Carmo fez a festa da torcida neste domingo, 9, ao confirmar seu favoritismo e conquistar o tricampeonato da 48º Aquarius Fresh Travessia Mar Grande/Salvador.

Durante todo o percurso, o baiano deu mostras de que venceria a competição, que liderou desde a largada na praida do Duro, em Mar Grande. Na chegada, o nadador foi recebido com aplausos dos torcedores que estiveram na praia do Porto da Barra para acompanhar o término da travessia.

Com 1h48min31s, Victor Simões ficou com a segunda posição e superou o também baiano Alan Santiago, que chegou em terceiro, com 1h50min40s. Já o chileno Roberto Penailillo terminou a prova na quarta posição, com o tempo de 1h53min42s.

Um dos destaques da prova no masculino foi o baiano Jardiel Neto. Com apenas 15 anos, o nadador chegou na quinta posição, com o tempo de 1h54min48s.

Feminino - Poliana Okimoto venceu a prova no feminino. A paulista fez sua estreia na travessia, mas era favorita e foi a melhor da prova com o tempo de 1h56min03s.

A baiana Fernanda Penner Góes marcou 2h09min31s e ficou com o segundo lugar, superando a gaúcha Betina Lorscheitter, que ficou com a terceira colocação ao cravar o tempo de 2h09min52s.

Márcia Pereira dos Santos foi a quarta melhor nadadora da prova ao marcar 2h13min42s. Já Thais Santana chegou em quinto, com o tempo de 2h34min51s.

Mini Mar Grande - Marcos Alves, atleta de 13 anos da Aceb/Ba, venceu a Mini Mar Grande, prova de 600 metros que antecede a principal.

*Com informações de João Pedro Pitombo, de A TARDE.



