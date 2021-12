Allan do Carmo chega a Salvador com direito a "parabéns"

O nadador baiano Allan do Carmo chegou nesta segunda-feira, 3, a Salvador, depois de participar do Mundial da Rússia, e nesta terça-feira, 4, já pega o avião para o Canadá. Nas últimas 24 horas, teria tempo apenas para comemorar o aniversário de 26 anos, completados hoje, e trocar de malas.

Em Megantic, no Canadá, ele participará, no dia 8 deste mês, da nona etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas de 2015. Allan é o atual campeão da Copa do Mundo, disputada em etapas de um circuito mundial que passa por vários países.



A pressa do nadador não reflete o planejamento que vem sendo estruturado cuidadosamente por ele e sua equipe multidisciplinar, visando o dia 16 de agosto de 2016.

A data, que está agendada para a maratona aquática da Rio-2016, é considerada pro Allan a mais importante de sua carreira.



"Aquela praia de Copacabana me traz boas lembranças, eu já fui medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos do Rio-2007", disse Allan.



"A seletiva do Mundial de Kazan foi mais uma etapa vencida. Agora a gente vai fazer toda a programação para o dia 16 de agosto do ano que vem", disse Allan. O planejamento consta de três eventos principais, dois dos quais já foram cumpridos com êxito.



Além da conquista da vaga olímpica, ele já tinha sido campeão da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas em 2016.



Apesar de dois terços cumpridos, Allan e o técnico Rogério Arapiraca dão pesos diferentes aos alvos planejados. "Missão quase cumprida. Ainda faltam 50% que, agora, é a Olimpíada", destacou Arapiraca, apesar de dois terços do planejamento terem sido cumpridos com o lucro de uma medalha de prata no revezamento dos 5 km por equipes no Mundial de Kazan.

Recepção



Parentes e amigos do nadador foram ao aeroporto recepcioná-lo pelas conquistas da vaga na Rio-2016 e a prata no revezamento do Mundial. No saguão do aeroporto, aproveitaram para cantar parabéns pelo aniversário de Allan, substituindo a tradicional cantoria do entusiasta Walmir do Carmo, pai de Allan.



"Eu cheguei agora porque estava preparando o almoço do aniversário dele", explicou Walmir, que após cumprir o papel de chef foi ao aeroporto. Chegou após Allan ter sido disputado por vários parentes e amigos, que fizeram fila para fotos, mas chamou a atenção geral pela cantoria festiva em altos decibeis.



Allan acabou 'perdendo' a medalha de prata para o pai. "É minha", disse Walmir, antes de morder a medalha, que o filho nadador ostentava no pescoço desde a chegada e que conquistou na prova dos 5 km por equipes do Mundial.

Antes de chegar a Salvador, o campeão recebeu homenagem dos colegas da seleção brasileira, que cantaram parabéns no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

