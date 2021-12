Allan do Carmo bate recorde na travessia e é pentacampeão

Allan do Carmo venceu a 51ª edição da Travessia Powerade Mar Grande/Salvador consagrando-se como pentacampeão na competição e bate recorde com 1h34m08s de prova na manhã deste domingo, 21. Antes, o menor tempo feito nesta travessia foi de 1h34min13s por Clóvis José Costa Lima, em 1985.

"Não esperava esse resultado (quebrar o recorde). Ainda tenho muito o que correr, mas só tenho que acreditar, porque os tempos estão mostrando que estou nadando cada vez mais rápido", disse o baiano que dedicou a vitória a mãe que faz aniversário nesta segunda, 22.

O atleta explicou que a travessia sempre acontecia próximo ao aniversário do pai, por isso dedicava a vitória a ele, mas esse ano com a realização da travessia em dezembro, Allan do Carmo decidiu homenagear à mãe.

A vitória de Allan do Carmo, que esse ano conquistou o título de melhor nadador em Águas Abertas do mundo, o igualou com o recordista Lourival Quirino, um dos principais nomes da Mar Grande Salvador que tem, até agora, tem cinco títulos na Travessia.

Vice

O baiano Luiz Rogério Arapiraca, que chegou 3 minutos e 11 segundos depois de Allan do Carmo, ficou com o segundo lugar no ranking geral da travessia e na categoria masculina.

O atleta, que é filho do técnico Rogério Arapiraca - considerado pela Federação Internacional de Natação (FINA) o melhor treinador do mundo em 2014 - se emocionou ao subir no pódio. No ano passado, ele ficou em terceiro lugar, mas esse ano conseguiu fazer a dobradinha com Allan do Carmo, com quem treina.

O terceiro lugar no ranking geral ficou com Ana Marcela Cunha, que também venceu a prova feminina com o tempo de 1h43m35. Essa é sétima vez que a baiana participa da competição, sendo que venceu seis vezes.

Ana Marcela disse que considera a vitória na travessia a abertura da temporada 2015, porque já tirou férias e agora vai se focar na preparação para a seletiva de Kazan em 2015, que garante vaga para as Olimpíadas.

"Esse ano (2014) foi espetacular para mim. Participei das oito etapas da Copa do Mundo e subi em todos pódios. Foi a primeira vez que uma atleta consegue isso. Para mim 2015 já começou, porque já tirei férias e agora vou passar Natal e Ano Novo treinando para Kazan", disse a baiana que é campeã mundial de maratonas Aquáticas na categoria feminina e conquistou o título de Rainha do Mar.

Com um ano perfeito, vencendo todas as provas que participou - Brasileiro, Sul-Americano, Mundial e Desafio Rei do Mar, Allan do Carmo vai descansar um pouco após a Mar Grande/Salvador. Ele tira férias até 5 de janeiro, quando começa sua preparação para as seletivas de Kazan.

"O ano foi muito bom para mim e agora vou começar 2015 com o pé direito (após a vitória na travessia) e me preparar para conseguir uma vaga para o Brasil nas Olimpíadas".

<GALERIA ID=19724/>

<GALERIA ID=19725/>

