O Brasil teve um desempenho excelente na etapa chinesa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, de dez quilômetros, realizada neste domingo em Chun’na. Allan do Carmo venceu a prova masculina e assegurou o título do torneio, feito que Ana Marcela Cunha já havia garantido, mas mesmo assim ganhou a disputa feminina na China, seguida pela também brasileira Poliana Okimoto.

Com essa vitória, Allan do Carmo só precisa participar da última etapa da Copa do Mundo nesta temporada, que será realizada no próximo sábado em Hong Kong, para assegurar a sua conquista, assim como Ana Marcela. Dessa forma, o Brasil completará uma dobradinha inédita na Copa do Mundo.

Na prova masculina, Allan do Carmo sempre esteve no primeiro pelotão e venceu a disputa em 1h52min59s57 após assumir a liderança no último quilômetro. O alemão Thomas Lurz, com 1h53min00s21, ficou na segunda colocação, com uma vantagem mínima para o brasileiro Diogo Villarinho, o terceiro com 1h53min01s77. O também brasileiro Samuel de Bona terminou na décima posição, com 1h53min09s10.

A disputa feminina teve dobradinha brasileira, como, aliás, aconteceu no Mundial de Esportes Aquáticos de 2013, em Barcelona. Dessa vez, Ana Marcela levou o ouro, com o tempo de 2h06min13s03, e Poliana faturou a medalha de prata, com 2h06min14s35.

Agora, Ana Marcela e Allan terão seus títulos oficializados no próximo sábado, em Hong Kong. No ranking masculino, após a disputa na China, Diogo Villarinho é o quarto colocado e Samuel, o sexto. Poliana, mesmo tendo ficado fora de algumas etapas por causa de uma lesão na coluna, está na segunda colocação entre as mulheres.



Veja vídeo de Allan do Carmo alcançando a linha de chegada:

Estadão Conteúdo Allan do Carmo assegura título na maratona aquática

