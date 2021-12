Allam Khodair brilha e vence GP Bahia de Stock Car 2012

O paulista Allam Khodair, da equipe Vogel Motorsport, foi o grande vencedor do GP Bahia de Stock Car, realizado nas ruas do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, na manhã deste domingo, 26. O líder do campeonato de pilotos, Cacá Bueno, ficou apenas com a 5ª posição, enquanto o vice-líder, Daniel Serra, abandonou logo nas primeiras voltas.

Allam largou na 3ª posição e deixou Cacá Bueno - que largou em segundo - para trás logo na largada. Depois, aproveitou uma curva para ultrapassar o pole-position Duda Pamplona e ficar com a liderança ainda na primeira volta. Aí, foi só administrar a vantagem até receber a bandeira quadriculada. Foi a segunda vitória do piloto de 31 anos na temporada.

O líder do campeonato Cacá Bueno não teve a corrida que esperava. O piloto carioca teve problemas para guiar o carro no circuito de rua e foi perdendo posições ao longo da prova, terminando o GP Bahia na 5ª posição. O vice-líder Daniel Serra, também da Red Bull Racing, teve um final de semana desastroso: largou em 13º e teve que abandonar a prova após problemas de superaquecimento do carro.

O pole-position Duda Pamplona caiu para segundo e se manteve naquela posição até o fim da prova. Luciano Burti, da equipe Itaipava Racing Team, e Ricardo Maurício, da Eurofarma RC, protagonizaram a maior disputa da corrida, valendo o terceiro lugar. Melhor para Burti, que completou o pódio de chegada com o adversário logo atrás.

Apesar do quinto lugar em Salvador, Cacá Bueno segue liderando o campeonato de pilotos, com 115 pontos. Quem se deu bem foi Ricardo Maurício, que ultrapassou Daniel Serra na tabela e terminou a etapa com 110 pontos, encostando no líder. Apesar do abandono, Serra não se prejudicou muito, mantendo-se na terceira posição do campeonato, com 95 pontos.

Baianos pontuam - Os pilotos baianos Diego Freitas e Patrick Gonçalves conseguiram marcar seus primeiros pontos na temporada justamente diante da torcida local.

No resultado final, Diego, da Bassani Racing, ficou em 18º. Já Patrick Gonçalves, da Carlos Alves, ficou com a 20ª posição.

Mas a classificação final só veio após muita polêmica. Na bandeirada, Diego chegou em 20º e Patrick em 22º. Mas com as punições aos pilotos Julio Campos e Rodrigo Sperafico, os dois baianos ganharam duas posições no pontuação final. Com isto, Diego marcou três pontos e Patrick conquistou seu primeiro ponto na categoria.



