Alisson vai desfalcar o Liverpool contra Bournemouth e Atlético de Madrid

O goleiro brasileiro do Livepool, Alisson Becker, machucado no quadril, vai desfalcar sua equipe no jogo de sábado, 7, contra o Bournemouth pela 29ª rodada da Premier League e também no duelo contra o Atlético de Madrid, na quarta-feira, 11, na partida de volta das oitavas da Champions.

"Ele teve um pequeno incidente no treino antes do jogo contra o Chelsea (na terça-feira, derrota por 2 a 0 pela Copa da Inglaterra). Pensei que não fosse nada", disse o técnico Jurgen Klopp, que escalou no gol o espanhol Adrian em Stamford Bridge.

"É muscular, leve, próximo ao quadril. Um músculo pequeno. Vocês (jornalistas) poderiam continuar fazendo seu trabalho, já um goleiro...", acrescentou o alemão.

"Ele não está disponível para amanhã (sábado contra o Bournemouth) nem para a próxima semana", disse Klopp.

O capitão Jordan Henderson e Xherdan Shaqiri tampouco estarão na partida fundamental contra o Atlético de Madrid, enquanto o meia Naby Keita voltou aos treinos.

adblock ativo