Alisson, Firmino e Marta são finalistas da Bola de Ouro da France Football

A revista France Football divulgou nesta segunda-feira, 21, a lista de candidatos ao seu prêmio anual e incluiu três brasileiros entre os candidatos à Bola de Ouro. O goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, ambos do Liverpool, estão entre os 30 candidatos à premiação de melhor jogador, enquanto Marta foi indicada entre 20 nomes para concorrer entre as mulheres.

Alisson, inclusive, também foi indicado ao Troféu Yashin, dado ao melhor goleiro do mundo, prêmio ao qual terá a concorrência de um compatriota, Ederson, do Manchester City. E outro representante do país na tradicional premiação da revista francesa será Vinicius Junior, do Real Madrid, indicado ao Troféu Kopa, dado ao melhor jogador do mundo com até 21 anos.

Na temporada 2018/2019 do futebol europeu, Alisson e Firmino foram peças importantes da conquista do título da Liga dos Campeões pelo Liverpool. E depois venceram a Copa América pela seleção brasileira. Agora, na disputa da France Football, terão a concorrência de nomes como Messi, eleito como o melhor do mundo pela Fifa, Cristiano Ronaldo e Virgil van Dijk.

O goleiro do Liverpool também foi eleito o melhor da sua posição no mundo pela Fifa nesta temporada, na premiação denominada The Best e na qual também teve Ederson como um dos seus concorrentes entre os finalistas, situação que agora se repete no Troféu Yashin, ao qual a France Football incluiu dez nomes.

Marta, por sua vez, foi lembrada pela publicação após chegar aos 17 gols na história da Copa do Mundo, um recorde entre os dois gêneros, na campanha em que a seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final, na França. E entre as suas concorrentes estão Megan Rapinoe, campeã mundial pela seleção dos Estados Unidos e premiada pela Fifa com o The Best da última temporada, e a norueguesa Ada Hegerberg, que recebeu a Bola de Ouro da France Football em 2018.

Já Vinícius Júnior disputará o Troféu Kopa contra nomes renomados, especialmente o português João Félix, que recentemente trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid em uma das mais caras transações da história do futebol. Enquanto isso, o brasileiro, de 19 anos, está em sua segunda temporada pelo Real Madrid.

O resultado final, com a revelação dos premiados, ocorrerá em 2 de dezembro.

