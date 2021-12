Alisson diz que teve sorte por 'frango' ter sido anulado na estreia da seleção

O goleiro Alisson reconheceu a falha no gol do Equador que acabou anulado na estreia da seleção brasileira diante do Equador neste sábado, 4, e permitiu que a equipe de Dunga ficasse no empate por 0 a 0, em Pasadena, pela Copa América Centenário. "Não existe bola fácil. Foi uma bola muito complicada. O Bolaños chutou por chutar, mas a bola acaba desviando na trave e estou fazendo o movimento para tentar afastar a bola, acaba batendo no meu braço e entrando", explicou o goleiro.

Para Alisson, que está se transferindo para a Roma, da Itália, foi preciso ter sorte para que o gol fosse anulado. "A primeira impressão quando eu tive é de que quando o Bolaños chuta, a bola tinha saído realmente. Eu levantei a mão e o bandeirinha já tinha assinalado. Então, a gente tem de contar um pouco com a sorte também", avaliou. "Às vezes fazemos grandes defesas quando o jogador está impedido e ninguém fala nada."

O técnico Dunga evitou longos comentários sobre o lance. "Até agora não deu para ver nada do lance. De onde a gente estava é difícil (ver). Com os jogadores que conversamos, falaram que a bola saiu. (Sobre o Alisson), a bola tinha saído, tanto para ele quanto para os zagueiros", afirmou o treinador.

Pela maneira como o lance foi construído, quando o próprio goleiro colocou a bola para dentro, o lance de Alisson fez lembrar a primeira derrota do Brasil em Eliminatórias, quando Taffarel, com o pé esquerdo, fez um gol contra em jogo contra a Bolívia em La Paz. Naquele jogo, em 1994, o gol foi validado.

Mais recentemente, o goleiro Jefferson, do Botafogo, falhou na partida contra o Chile pelas Eliminatórias e acabou perdendo a posição. Também pesaram algumas declarações do jogador, que afirmou que seu histórico na seleção deveria ser considerado. Dunga elogia o goleiro Alisson com frequência e costuma dizer que um dos seus diferenciais é pensar como atacante, ou seja, tentar fazer a defesa imaginando como o rival definiria a jogada.

