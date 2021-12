Alison e Schmidt vencem holandeses e garantem o título mundial no vôlei de praia

O Brasil voltou a demonstrar seu forte domínio no vôlei de praia do planeta neste domingo. Após estarem perdendo e salvarem seis match points no terceiro set da final do Mundial, disputada em Haia, na Holanda, Alison e Bruno Schmidt viraram de forma espetacular e venceram os anfitriões Nummerdor e Varenhorst, algozes de Evandro e Pedro Solberg na semifinal, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 12/21, 21/14 e 22/20, conquistando o título mundial. Na decisão do terceiro lugar, outra vitória brasileira, com Evandro e Solberg batendo os americanos Brunner e Lucena por 2 a 0.

"Foi especial, muito melhor do que poderia imaginar, estou muito feliz por ganhar aqui", comemorava o eufórico Bruno Schmidt, após receber e erguer o troféu do Mundial na cerimônia de premiação. "Estes momentos são importantes. Dedico este momento a todos os envolvidos, família, treinadores, amigos, todos", agradeceu Schmidt.

Após um jogo que parecia pender para os holandeses, Alisson e Schmidt fizeram uma partida de recuperação, venceram bem o segundo set e chegaram a defender seis match points até confirmarem a vitória por 22 a 20 no tie-break do terceiro set, que valeu o Mundial de Vôlei de Praia. Schmidt aproveitou para agradecer ao público holandês que lotou a Arena Hofjiver, em Haia, e ressaltar o segredo para a vitória.

"Adoro, realmente adoro Haia. Público excelente, festa linda. Os holandeses fizeram um grande campeonato, um grande trabalho. Parabéns a eles", afirmou, emocionado, Bruno Schmidt. "O segredo para ganhar foi manter a confiança até o fim, saber que podíamos evitar os erros e recuperar o placar", completou o brasileiro, que vence os holandeses no único confronto que fizeram até esta final.

Bronze para Evandro e Solberg

Na disputa do terceiro lugar, Pedro Solberg e Evandro garantiram a medalha de bronze ao vencerem os americanos Theo Brunner e Nick Lucena na preliminar, por 2 sets a 0, parciais 22/20 e 21/13. Esta foi a revanche dos brasileiros nas areias. O duelo pelo terceiro lugar foi o segundo encontro seguido das duplas de Brasil e Estados Unidos. Na primeira e única vez que se enfrentaram até o momento, Brunner e Lucena eliminaram os brasileiros nas oitavas de final do Grand Slam de São Petersburgo, na Rússia.

Com um bom aproveitamento dos saques, Evandro foi o destaque no triunfo brasileiro, tanto no primeiro set, que foi muito disputado, como no segundo set, quando a dupla brasileira apresentou um nível muito alto de jogo e confirmou a vitória em Haia.

O Brasil também viveu um dia de glória no sábado no Mundial de Vôlei de Praia. O dia já começou com Juliana e Maria Elisa vencendo as alemãs Katrin Holtwick e Ilka Semmler, por 2 sets a 1, com parciais de 23/25, 21/18 e 15/9, na decisão do terceiro lugar. Em seguida, Ágatha e Bárbara Seixas se consagraram campeãs do mundo ao baterem as também brasileiras Fernanda Berti e Taiana por 2 a 0, com 21/18 e 22/20, na final da competição.

Sem vaga para o Rio

O Campeonato Mundial não vale para a corrida olímpica brasileira, porque, diferente das demais etapas do Circuito Mundial, não permitia a inscrição de mais do que quatro duplas por País. Ao retirar o Mundial da corrida, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) visou não prejudicar quem não teve vaga na competição, como Márcio/Saymon e Guto/Alisson. Tais duplas, entretanto, já aparecem muito abaixo das demais no ranking.

