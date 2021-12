Alison e Bruno Schmidt vão às oitavas em Klagenfurt

O Brasil terá apenas uma dupla masculina nas oitavas de final do Grand Slam de Klagenfurt, etapa austríaca do Circuito Mundial de vôlei de praia. Nesta sexta-feira, 1º, somente Alison e Bruno Schmidt conseguiram passar pela repescagem para seguirem vivos na disputa. As outras três parcerias do Brasil foram eliminadas nesta fase.

Alison e Bruno Schmidt tiveram que passar pela repescagem porque foram derrotados na última rodada do Grupo C. Eles caíram diante dos holandeses Stiekema e Varenhorst por 2 sets a 1, com parciais de 14/21, 21/18 e 12/15. Na segunda colocação da chave, precisaram jogar a repescagem.

E lá se recuperaram com uma vitória sobre os poloneses Kadziola e Szalankiewicz por 2 a 0, com parciais de 21/19 e 21/15. Neste sábado, eles vão enfrentar os austríacos Doppler e Horst nas oitavas de final, neste sábado, a partir das 7 horas (de Brasília).

Evandro/Vitor Felipe, Pedro Solberg/Emanuel e Ricardo/Álvaro Filho também disputaram a repescagem, porque não avançaram diretamente às oitavas em seus grupos. Mas, diferente de Alison e Bruno Schmidt, foram eliminados da etapa.

Evandro e Vitor Felipe foram superados pelos alemães Erdmann e Matysik por 2 a 1, parciais de 21/16, 19/21 e 15/17), enquanto Pedro e Emanuel perderam dos norte-americanos Jacob Gibb e Casey Patterson por 09/21, 21/18 e 16/18. Ricardo e Álvaro Filho caíram diante dos italianos Nicolai e Lupo por 21/09 e 22/20.

