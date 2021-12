Alison e Bruno são campeões no Super Praia de vôlei

Alison e Bruno Schimidt venceram sem muitos esforços a dupla rival, Ricardo e Márcio. O duelo terminou em 2 sets a 0 (21/19 e 21/15). A final aconteceu no último domingo, 13, pelo torneio Super Praia de vôlei, na praia de Armação, em Salvador.

Destaque da dupla campeã, Alison impressionou pela boa forma. Há uma semana ele foi campeão no torneio de vôlei Rei da Praia, no Rio de Janeiro.

Em entrevista divulgada no site da Confederação Brasileira de Voleibol, Bruno Schimidt expressou alegria e satisfação na conquista do título. "Esse título tem que ser compartilhado com nossa equipe, os nossos familiares. Sabíamos que o Super Praia era muito importante e focamos desde o começo para ir bem nesta competição. A derrota na partida pela fase de grupos ajudou a fazer com que crescêssemos, pudemos corrigir erros para chegar agora e vencer", disse.

Pela disputa do terceiro lugar, Pedro Solberg e Emanuel bateram a dupla Bruno e Hevaldo, por 2 sets a 0 (21/11 e 21/15)

Premiação

Além da conquista do título do Super Praia, Alison e Bruno Schmidt tiveram a maior premiação de campeonatos nacionais. São dois carros da JAC Motors e um prêmio em dinheiro de R$ 79.950,00. Já Ricardo e Márcio receberam um JAC J3S 1.5 Jetflex, mais R$ 55.350,00. Emanuel e Pedro Solberg ganharam um JAC J2 e mais R$ 46.125,00.

