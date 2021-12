Algoz de Anderson Silva, Weidman vence baiano Lyoto Machida

O norte-americano Chris Weidman foi mais uma vez o algoz brasileiro na madrugada deste domingo, 6, em Las Vegas, nos EUA. Ele impediu que Lyoto Machida recupera-se o cinturão para o Brasil no UFC 175. O Dragão, que derrotou Anderson Silva duas vezes, derrotou Machida por decisão unânime dos jurados (49 a 45, 48 a 47 e 49 a 46).

O combate durou cindo rounds e Weidman monstrou postura agressiva e combinou o jogo em pé com quedas durante a luta. Machida queria manter a luta em pé, mas o norte-americano não cedeu. No final da luta, o brasileiro reconheceu a vitória do colega, que mantém com ele o cinturão dos médios (até 84 kg).

Apesar do bom desempenho de Weidman, Machida teve bons momentos na luta. Depois de passar três rounds sem conseguir um bom contra-ataque, o brasileiro explorou "bombas" que atingiram o norte-americano em cheio no quarto round, feito repetido no quinto rouns. Na última etapa, Lyoto partiu para cima, mas Weidman suportou a pressão.

adblock ativo