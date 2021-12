Alexi Portela: 'Infelizmente, muitos governantes são Bahia'

Ex-presidente do Vitória e atual do conselho fiscal do clube, Alexi Portela Júnior critica as contratações e excesso de cargos na diretoria de futebol do Leão. Em entrevista ao A TARDE, o atual presidente da Liga Nordeste também rejeita o modelo de eleições diretas do Bahia. E aponta parcialidade do governo Jaques Wagner: "Infelizmente, muitos governantes do estado são torcedores do Bahia. A paixão clubística interfere, sim (na obra da Via Expressa do Barradão)".

Qual foi sua participação no primeiro ano da gestão de Carlos Falcão no Vitória?

No futebol, nenhuma. Não me metia. Houve eleição, há um novo presidente, estou fora do clube. Claro que, como rubro-negro, eu sofria, mas não me meti em momento algum. Sei também que, mais do que ninguém, Falcão sofreu. Mas não é hora de lamentações. É aprender com os erros e evitá-los.

Nem mesmo quanto ao retorno do técnico Ney Franco? Indicou algum jogador?

Eu? Não indiquei nenhum. Não fui consultado. Em relação ao retorno de Ney Franco, também teria aprovado.

Em entrevista ao A TARDE, em dezembro de 2013, você admitiu que, muitas vezes, atropelou decisões de diretores de futebol. Acredita que faltou essa postura a Falcão neste ano?

Olhe... (pausa) Faltou sim! Mas cada um tem uma maneira de agir. Ele delega muito (funções), já eu sou centralizador. Primeiro, só tinha supervisor (no Vitória). Depois, gerente (de futebol), depois, executivo. Tantos cargos... e o custo para o clube? Só aumentou. Sempre mandei no clube. Em 2012, quem montou o time fui eu. Decidimos profissionalizar o clube e trouxemos um diretor do Sul (Newton Drummond). Ótimo profissional. Falaram que o elenco era bom por causa dele, mas quem montou 100% do time fui eu. O que ouvia dele era que estava difícil trazer jogadores. Acabei tomando a frente, e deu no que deu (acesso à Série A). Você tem que ter disponibilidade. Se minha maneira era correta? Não sei. Mas cada um tem um jeito de ser. Ele (Falcão) é assim, e eu sou centralizador demais (risos).

Quais lições a diretoria pode tirar com o rebaixamento? E você acredita que o Vitória já retorne à elite em 2016?

Sem dúvidas. Não se pode errar mais em contratações. Eu não renovaria com nenhum jogador. Aliás, para não ser tão injusto, renovaria com poucos, mesmo os que tivessem contrato mais longo. Afinal, o clube acabou rebaixado, pouco se pode aproveitar deste elenco. Trouxeram jogadores sem o perfil do Vitória.

E qual seria este perfil? Fala-se na volta de Neto Baiano.

Eu aprovo! Faltou isso, faltou um Neto Baiano neste grupo. Um jogador que assumisse a responsabilidade, mostrasse gana, brigasse em campo. Na derrota contra o Santos (1 a 0), o Santos só faltou falar: Faça o gol!. Ninguém fez, e acabamos rebaixados. Agora, o primeiro passo para nossa volta, acho que foi dado: o anúncio do novo técnico, Ricardo (Drubscky). É um bom técnico, gostei muito e acho que vai nos ajudar.

Você é a favor de eleições diretas no Vitória?

Não. Como foi no rival, não. Mudou o quê (no Bahia)? Não se pode dar chance para aproveitadores. Não estou dizendo que foi o caso do rival. Digo pelo Vitória. Vejo que o modelo atual para eleição presidencial no clube é o ideal. O São Paulo é assim, a maioria dos clubes também.

Desde sua gestão, há promessa da criação da Via Expressa do Barradão. Após idas e vindas, as obras estão previstas para o início de 2015. Falta vontade política para isso sair do papel?

Sinceramente, não acompanho de perto o que esteve ocorrendo. Mas não é de hoje que digo isso, digo desde minha gestão. Infelizmente, muitos governantes do estado são torcedores do Bahia. A paixão clubística interfere, sim, nesta obra. Assim como na imprensa, os governantes precisam ser imparciais.

Na quarta e quinta-feira passadas, você esteve em Brasília para reuniões que buscavam um consenso sobre o projeto de renegociação das dívidas dos clubes (Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte). Como ele está agora?

Discutimos sobre alguns pontos para contribuir com a definição do texto final, que deve ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. A expectativa é que a votação seja feita em regime de urgência na próxima terça (16) ou quarta (17). Mas acho muito difícil. O ponto mais importante foi quanto ao parcelamento das dívidas dos clubes, que será de 240 meses. Outro ponto foi quanto a um aporte de 10% do valor total da dívida. Não concordei. Os clubes não têm condições de bancar este porcentual. Nossa proposta é não ter esse valor inicial, ser toda a dívida parcelada. O governo, com o Ministério da Fazenda, ficou de analisar melhor. Outra questão: o Bom Senso quer que o governo interfira na votação da presidência da CBF. Eu discordei. A CBF é uma entidade privada, não pode sofrer uma intervenção.

Como é sua relação com o Movimento Bom Senso, que cobra melhorias no futebol do país?

É sadia. Agora, o Bom Senso só quer beneficiar os jogadores. Desde a Lei Pelé (de março de 1998), os clubes são prejudicados. Os jogadores, hoje, pertencem aos empresários. Além disso, o Bom Senso quer a limitação de gastos com futebol profissional em 70%. Não tem como. Isso engessa o orçamento do clube. A relação é boa, mas tem alguns pontos que discordo do Bom Senso.

Como você vê a presença de apenas um clube nordestino na Série A, o Sport?

É muito triste para a região. Agora só falam do futebol de Santa Catarina, que terá quatro clubes na Série A. Parabéns! Mas vá ver lá o modelo deles. São times de empresários. Queremos isso? Claro que não. O Nordeste precisa investir nas divisões de base, parar com a mentalidade de trazer medalhões meia-boca. Os torcedores também precisam investir no clube, associando-se. Mas não é o que ocorre. Só se associa se o time vai bem. Isso não existe. Uma das fontes prioritárias do clube é o sócio. Sem ele, não tem como se manter.

Você concorda que, enquanto houver diferença gritante das cotas de TV entre os clubes, será difícil um time nordestino brigar por título do Brasileirão?

Sim, sem dúvidas. Na verdade, vou além. Sou a favor do fim dos pontos corridos. Enquanto houver esse sistema, será muito difícil concorrer com clubes que ganham quase cinco vezes mais que o outro. Meu modelo ideal é o do Nordestão. Este ano foi um sucesso. Todas as partidas eram decisivas, pesou o fator regional, a rivalidade. Mas o formato é muito mais emociante e dá chance para clubes com cota de TV irrisória.

Quais as principais reivindicações dos times do Nordestão?

Agora, nenhuma. Em 2015, faremos mais do que já fizemos. Por exemplo, pagaremos o traslado, passagens, hospedagem. Na Série B não tem isso, a CBF não paga.

De onde vem o dinheiro para pagar esses gastos?

A própria Liga que corre atrás. Vamos em busca de investidores, patrocinadores na Copa do Nordeste.

Como você avalia a edição 2014 da Copa do Nordeste e quais as novidades para 2015?

Bastante positiva. A receita dada aos clubes tem ajudado muito as finanças deles. Em 2015, as três partidas de cada clube em casa renderão R$ 365 mil, que já ajudam. Além disso, se em 2014 vários estádios não tiveram como receber jogos - pois foram cedidos como centro de treinamento para a Copa do Mundo -, agora estarão à disposição. Isso engrandecerá o torneio e trará mais público. Além disso, terá clubes do Maranhão e do Piauí.

A inclusão de mais quatro times na Copa do Nordeste de 2015 (campeões e vices de Maranhão e Piauí) gerou polêmica com o Santa Cruz...

Na minha presidência da Liga do Nordeste, não haverá virada de mesa, não vou aceitar. Futebol se ganha dentro de campo. O Santa Cruz foi o quarto lugar no Pernambucano e só queria que um representante do Maranhão e outro do Piauí ingressassem. Consequentemente, eles poderiam entrar. Não é assim que a 'banda toca'. Lamento a ausência, é um grande clube, mas comigo não tem virada de mesa.

