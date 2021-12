Alexandra 'Kill Bill' vence dificuldades para estreia no UFC

Enquanto a maioria das mulheres espera passar o primeiro mês de casada em lua-de-mel, Alexandra 'Kill Bill' Lima começou uma rotina de treinos intensa para se preparar para sua primeira luta de MMA, marcada para 15 de novembro em Alagoinhas, seguida por outra no Texas (Estados Unidos), que deve acontecer em dezembro.

O que a atleta de 27 anos tem em comum com as recém-casadas mais tradicionais é a vontade de ficar sempre ao lado do marido: e isso ela faz, mesmo. Só que, em vez de jantares românticos e viagens a dois, o casal prefere passar o tempo no octógono.

"É o que acontece quando você casa com o professor de jiu-jítsu", diz Alexandra, aos risos. Ela e Nahim Barbosa estão casados há dois meses, justo quando ela intensificou o ritmo dos treinos de boxe, muay-thai, jiu-jítsu e judô - além do específico de MMA, sob a supervisão de Yuri Carlton, treinador que revelou Junior Cigano.

Morando em Salvador desde o casamento, a lutadora viaja para a Ilha de Itaparica três vezes na semana para trabalhar e ainda cuidar das duas filhas, uma de nove e outra de dois anos e meio. "É puxado, mas vale a pena, toda essa disciplina é por causa do MMA. Não vou descansar até ganhar esse cinturão. E quando eu boto uma coisa na cabeça, eu não desisto".

Na raça

A vitória na estreia no MMA significa mais do que um pódio: há três meses, Alexandra ficou hospitalizada por conta de uma infecção e deixou de participar de vários campeonatos - entre eles o Mundial da Califórnia de Jiu-Jítsu, representando a equipe do Esporte Clube Bahia.

"Isso aconteceu na semana que voltei do campeonato europeu No-Gi, em que fiquei em terceiro lugar", lembra. Apesar de assustada com a internação, Alexandra diz que nunca pensou em desistir do confronto. "Tenho um histórico bom de recuperação. Em 2012, fui campeã Sul-Americana de jiu-jítsu, dois meses depois de minha filha nascer de cesárea", diz.

Luta na veia

O amor pelas artes marciais foi cultivado desde cedo. Por incentivo do pai, faixa-preta de judô, Alexandra começou a lutar aos cinco anos, e desde os 22 (profissional de judô e jiu-jítsu) resolveu que migraria para o MMA e que sua vida seria lutar.

"São sete faixas-pretas na minha família e quatro lutadores de MMA. Trazer essa conquista é tão importante pra mim quanto pra eles", finaliza.

adblock ativo