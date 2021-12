Alex Sandro testa positivo para Covid-19, confirma Juventus

Um dos laterais-esquerdos da Seleção Brasileira, Alex Sandro, que atua na Juventus-ITA, testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 9, pela equipe italiana da cidade de Turim.

De acordo com o clube, o jogador apresentou sintomas leves e já foi colocado em isolamento. "O clube está em contato com as autoridades de saúde para definir uma implementação eficaz dos protocolos necessários para permitir treinos e atividades em equipe", escreveu a 'Velha Senhora' em comunicado.

No dia anterior ao diagnóstico, Alex Sandro esteve em campo para atuar na partida entre Juventus e Udinese, válida pelo Campeonato Italiano. No embate, a equipe do brasileiro goleou pelo placar de 4 a 1.

Por conta da contaminação, o lateral irá desfalcar o clube de Turim no confronto contra o Milan, atual líder da liga nacional, na quarta-feira, 6, às 16h45, no estádio San Siro. Atualmente, a Juventus ocupa a 5ª colocação do certame, com 27 pontos.

adblock ativo