Alex Ribeiro bate francês e vence Mahalo Surf Eco Festival

O paulista Alex Ribeiro é o novo dono das águas de Itacaré. O surfista de Santos venceu na manhã deste sábado, 1º, o Mahalo Surf Eco Festival, disputado desde a última segunda-feira, 27, na Praia da Tiririca, no Sul baiano.



Esse é o segundo torneio vencido por Alex no circuito do World Qualifying Series (WQS) desse ano, o primeiro quatro estrelas. Em abril ele havia conquistado o aberto de Mar del Plata, na Argentina, evento três estrelas.



Alex bateu o francês Paul Cesar Distinguin na final. Numa bateria de ondas fracas, as notas passaram longe da média do torneio. O paulista pontuou 11,25 de 20 possíveis, enquanto o adversário terminou com 8,90.



"Os scores foram baixos realmente mas eu fui mais frio ali e consegui algumas ondas de nota regular", explicou o vencedor. "Mas deu tudo certo, estava sentindo que hoje era o meu dia e tô super amarradão com o título", comemorou.



No terceiro lugar, que engloba os dois eliminados nas semifinais, ficaram o catarinense Yago Dora e o paulista Jihad Khodr. Os baianos mais bem classificados foram Marco Fernandez e Yagê Araújo, que ficaram em quinto por terem caído nas quartas.

