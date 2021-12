Alex deixa PSG, chega ao Milan e já fala como reforço

O zagueiro Alex, que está de saída do Paris Saint-Germain após o clube francês ter acertado a contratação de David Luiz, desembarcou na Itália nesta quinta-feira para fazer exames médicos no Milan e posteriormente assinar contrato com o clube. O jogador, porém, já posou para fotos segurando a camisa do time italiano.

O defensor, inclusive, já fala como jogador da equipe comandada por Clarence Seedorf. "Estou muito feliz de estar aqui no Milan, todos tem dito boas coisas sobre o clube para mim, que é tudo muito organizado e perfeito", afirmou o brasileiro de 31 anos, em entrevista ao canal de TV do time. "Estou muito empolgado e emocionado para ser estar preparado para vestir essa camisa e para lutar pela equipe e pelo clube", completou.

O Milan será mais um gigante do futebol europeu a ser defendido por Alex, que antes de atuar pelo Paris Saint-Germain foi jogador do Chelsea. O ex-jogador do Santos também atuou pelo PSV, da Holanda, antes de ser contratado pela equipe inglesa. Assim, chegará com grande experiência ao seu novo time, que ele tentará ajudar a reerguer após uma decepcionante temporada europeia.

"Devemos começar da melhor maneira possível a temporada para devolver o Milan à posição que merece, que é a Liga dos Campeões. Precisamos lutar pelo título nacional e voltar à Champions", projetou Alex nesta quinta.

Antes de chegar ao Milan para se tornar novo reforço do clube, Alex viu o PSG contratar David Luiz junto ao Chelsea em uma transação milionária. A negociação só será concretizada na abertura da próxima janela europeia, que acontece no dia 10 de junho, por um valor de 55 milhões de euros (cerca de R$ 167 milhões). O time francês, desta forma, passar a contar após a Copa do Mundo com a atual dupla titular da zaga da seleção brasileira.

