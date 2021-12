Alex Alves: mãe e ex-mulher querem receber dívida do Vasco

O Vasco será obrigado a pagar uma dívida que gira em torno de R$ 1,5 milhão para familiares do ex-jogador Alex Alves, morto em novembro de 2012, aos 37 anos. A justiça deu sentença em favor ao ex-atleta no processo trabalhista movido contra o time carioca, onde jogou em 2004.

Com a morte de Alex, o montante será disputado entre a mãe, Nilda, e a ex-mulher do jogador, Nádia França. Com Nádia, Alex teve uma filha, atualmente com 13 anos.

Mas a mãe do ex-atacante do Vitória alega que a ex-mulher foi a responsável por ter deixado Alex Alves em dificuldade financeira nos últimos anos de vida. A ex-mulher Nádia ficou com o único bem deixado pelo jogador, um apartamento em Belo Horizonte, onde moram a filha e Nádia.

Quando o Vasco pagar sua dívida, o valor será depositado em juízo, até que a Justiça decida quem ficará com a quantia.

"A ex-mulher dele já tomou muita coisa dele. Morreu pobre, sem nem um tostão. Foi ela que deixou ele assim. Morreu passando fome. Eu tinha que pedir mingau pra vizinha para alimentá-lo", declarou a mãe do jogador em entrevista ao site UOL. Já Nádia diz que Alex ficou sem dinheiro devido ao seu estilo vaidoso, gastando o que ganhou no futebol com roupas e carros.

Mas ainda não é certo quando os familiares de Alex Alves receberão o dinheiro devido pelo Vasco. É que o time carioca diz não ter recurso para pagar a indenização em um curto prazo.

