Alemanha vira sobre Portugal e segue viva na Eurocopa

Depois da derrota no primeiro jogo diante da França, a Alemanha reagiu na segunda rodada do grupo F da Eurocopa com uma vitória por 4 a 2 sobre Portugal, que por sua vez desperdiçou a oportunidade de garantir sua classificação para as oitavas de final, neste sábado, 19, em Munique.

Cristiano Ronaldo abriu o placar para os portugueses aos 15 minutos e parecia colocar sua seleção no caminho de um novo triunfo, após a vitória por 3 a 0 sobre a Hungria, mas a Alemanha virou ainda antes do intervalo com gols contra de Ruben Dias (35) e Raphael Guerreiro (39).

No segundo tempo, Kai Havertz (51) e Robin Gosens (60) aumentaram para os alemães em uma das melhores partidas da fase de grupos. Diogo Jota diminuiu para os portugueses aos 67 minutos, mas a reação parou aí.

Pouco antes dessa partida, Hungria e França empataram (1-1) em Budapeste, tornando o 'Grupo da Morte' muito emocionante e sem nenhuma equipe classificada ou eliminada antes da terceira e última rodada.

A França lidera com 4 pontos, seguida por Alemanha e Portugal, ambos com três pontos, e a Hungria fecha com apenas um.

Na quarta, 23, (16h de Brasília), Portugal enfrenta a França na reedição da final vencida pelos portugueses na última Eurocopa, a de 2016, enquanto a Alemanha vai buscar a classificação para as oitavas contra a Hungria no mesmo horário.

Na artilharia desta Euro, o astro Cristiano Ronaldo teve o consolo de assumir a liderança ao lado do tcheco Patrick Schicko com seu terceiro gol no torneio.

Ele também alcançou seu 107º gol com a camisa de Portugal e está cada vez mais perto de um recorde de um jogador jogando por sua seleção, que atualmente pertence ao iraniano Ali Daei, com apenas dois gols a mais (109).

Dois gols contra

No primeiro tempo, a Alemanha começou melhor e logo aos 5 minutos Gosens marcou um gol que acabou sendo anulado, antes de Havertz (8) e Thomas Müller (11) colocarem à prova o goleiro Rui Patricio.

No entanto, foi Portugal quem abriu o marcador na capital bávara.

Cristiano Ronaldo começou e finalizou a jogada: após uma cobrança de escanteio, o atacante da Juventus afastou o perigo de sua área e a bola foi para Bernardo Silva, que iniciou um contra-ataque rápido no qual tocou para Diogo Jota, que dentro da área deu um passe na medida para Cristiano Ronaldo mandar para o fundo da rede com o gol vazio, aos 15 minutos.

Após o golpe, a Alemanha não desmoronou e virou minutos depois.

O empate veio aos 35, quando um cruzamento de Gosens ia na direção de Havertz, mas Ruben Dias marcou contra quando tentava afastar.

Foi também através de um gol contra que veio o segundo da 'Mannschaft', quando um cruzamento de Joshua Kimmich ia ser finalizado por Serge Gnabry, mas Raphael Guerreiro se antecipou e marcou aos 39.

Nos acréscimos da primeira etapa, Rui Patricio defendeu um chute perigoso de Gnabry.

No segundo tempo, a Alemanha aumentou sua vantagem aos 51 em uma jogada de combinações rápidas que terminou com Gosens dando um passe perfeito que Havertz finalizou marcando o terceiro para a equipe da casa.

Cristiano Ronaldo não conseguia encontrar espaços e um chute seu foi para fora aos 54 minutos.

O quarto gol dos alemães veio aos 60, quando Kimmich alçou a bola na área e Gosens se livrou da marcação para marcar de cabeça.

Portugal diminuiu aos 67, quando Diogo Jota empurrou quase sobre a linha após uma assistência de Ronaldo, que procurou um companheiro de equipe depois de não ter conseguido um bom ângulo para finalizar uma falta cobrada por João Moutinho.

O português Renato Sanches disparou uma bomba na trave aos 78 minutos, mas o placar não mudou mais.

A Alemanha conseguiu assim ganhar fôlego após seu mau início e vai disputar o duelo decisivo contra os húngaros com mais confiança, para não repetir o fracasso da Copa do Mundo de 2018, quando foi eliminada ainda na fase de grupos.

