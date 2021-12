Alemanha vai construir CT próprio no sul da Bahia

De olho no título da Copa do Mundo, a seleção da Alemanha vai se instalar em um centro de treinamento e hotel no Brasil construído à medida para ela e financiado por investidores alemães no sul da Bahia.

O "Camp Bahia" será erguido para receber o time de Joaquim Löw e terá treze casas para a delegação. Em menos de um quilômetro, um campo de treinamento será construído e tudo será cercado por uma forte segurança para garantir a tranquilidade do time alemão.

A assessoria de imprensa da Federação Alemã de Futebol confirmou à reportagem que sua sede no Brasil será inteiramente nova. Mas garante que não será a entidade quem irá construir o centro. A iniciativa será financiada por empresas alemãs.

O local escolhido é um terreno cerca de 30 quilômetros de Porto Seguro e permitirá que o time possa viajar com certa tranquilidade a partir do aeroporto local para Salvador, Fortaleza e Recife.

Os três jogos da primeira fase no Nordeste causaram preocupação entre os organizadores da seleção alemã, principalmente por conta do calor. Em Salvador, no dia 16 de junho, a Alemanha enfrenta Portugal. Em Fortaleza, o jogo é contra Gana. A primeira fase termina no dia 26 em Recife contra os Estados Unidos do técnico alemão Jürgen Klinsmann.

Löw exigiu tranquilidade máxima aos jogadores e condições ideais. O problema era encontrar um hotel que fosse ao mesmo tempo luxuoso o suficiente para acolher o time e que também tivesse a infraestrutura necessária para o treinamento da equipe. Isso tudo na região do Nordeste.

A opção foi por lançar uma nova iniciativa imobiliária que, depois da Copa, se transformará em um resort. Ainda nesta sexta-feira, a Alemanha anunciará todos os detalhes da operação.

adblock ativo