Alemanha tem 1º jogo profissional com torcedores

Com a pandemia do novo coronavírus relativamente controlada no país, a Alemanha teve neste sábado seu primeiro jogo profissional com presença de torcedores. Foram 777 sócios do Hansa Rostock acompanharam a vitória de 1 a 0 sobre o Hallescher pela terceirona germânica.

Todos eles usaram máscaras e respeitaram o distanciamento social. No entanto, a precaução foi além: todos realizaram teste rápido para covid-19 antes de entrar no Ostseestadion, que teve os portões abertos duas horas antes do início da partida.

A iniciativa do Hansa Rostock, que custeou tudo, é usada pela Federação Alemã de Futebol como teste para a volta gradativa do público em outras divisões. Representantes da entidade, inclusive, estiveram na partida e acompanharão durante os próximos dias o projeto do Hansa Rostock.

O clube da região de Mecklenburg, que tem índices mais baixos de contaminação do que toda o resto da Alemanha, vai entrevistar os sócios que foram ao jogo ao longo da semana como forma de monitoramento para possíveis infecções (embora os testes sejam confiáveis, existe a possibilidade de falsos negativos).

adblock ativo