Alemanha renovada pega o México por vaga na final da Copa das Confederações

Alemanha e México entram em campo nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), no estádio Olímpico, em Sochi, na Rússia, para decidir uma vaga na final da Copa das Confederações contra o Chile. De um lado, a renovada geração alemã, que luta parar manter a rotina de títulos do país. Do outro, os mais experientes mexicanos, que, por sua vez, tentam levar a seleção a uma rara final intercontinental.

Os jovens alemães carregam nas costas o peso de manter o sucesso recente do país, atual campeão do mundo. Contudo, muitos deles, aliás, lutam pelo primeiro título internacional. A seleção que está na Rússia vem aprendendo a conviver com as críticas da imprensa, que não se convenceu com a participação da equipe na primeira fase da Copa das Confederações, com uma campanha de duas vitórias, contra Austrália e Camarões, e um empate, diante do Chile. Apesar de mostrar o bom toque de bola da escola do país em alguns momentos, encontrou dificuldades em todas as partidas, principalmente defensivas.

Mas mesmo assim a Alemanha entra em campo com todo o favoritismo. Afinal, terá pela frente o México, que além de possuir um histórico bem menos vitorioso, também enfrenta dúvidas da imprensa e da torcida sobre a equipe. O país chega para a semifinal após um empate (por 2 a 2 contra Portugal) e duas vitórias (ambas por 2 a 1, contra Nova Zelândia e Rússia) na primeira fase. Nas três partidas, o México apresentou muitos erros defensivos e saiu atrás no placar em todas elas.

adblock ativo