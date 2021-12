Alemanha lança trailer de filme sobre bastidores da Copa

A vitoriosa trajetória da Seleção da Alemanha no Brasil, com a conquista do tetracampeonato da Copa do Mundo de 2014, será tema de documentário produzido pela Federação Alemã de Futebol, que tem lançamento previsto para o início de novembro [assista vídeo abaixo].

Divulgado nesta quarta-feira, 29, o trailer de "Die Mannschaft" (A Equipe, em português) de 56 segundos traz bastidores e curiosidades da equipe alemã no País, que conquistou a simpatia dos brasileiros e se tornou uma das seleções mais queridas pelos torcedores.

O flme também tem cenas curiosas como a do atacante Thomas Müller que aparece trajando roupas femininas típicas da Alemanha, servindo a equipe em um restaurante.

Os alemães, que durante o Mundial se concentraram em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, destacam ainda no vídeo a interação com os índios pataxós, além de mostrar os jogadores em clima de descontração e união dentro e fora de campo.

Documentário da Alemanha campeã da Copa do Mundo

