Alemanha, Itália e Inglaterra estreiam com vitória nas Eliminatórias; Espanha tropeça

Três seleções campeãs mundiais - Alemanha, Itália e Inglaterra - venceram com tranquilidade na estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022, nesta quinta-feira, 25, enquanto que a Espanha, campeã de 2010, tropeçou e empatou em 1 a 1 com a Grécia em casa.

A rodada também teve como destaque a volta do astro Zlatan Ibrahimovic à seleção da Suécia, que venceu a Geórgia por 1 a 0.

Alemanha vence Islândia

A Alemanha confirmou seu favoritismo e venceu a Islândia por 3 a 0 em casa, em Duisburg, fazendo esquecer a humilhante goleada de 6 a 0 sofrida em novembro diante da Espanha na Liga das Nações.

A 'Mannschaft' recuperou seu brilho e um hábito que cultivou nas eliminatórias anteriores: abrir o placar muito rapidamente contra adversários supostamente mais fracos, para evitar o estresse de tentar furar defesas bem montadas.

O jogo foi praticamente decidido em sete minutos. Leon Goretzka abriu o placar após uma jogada 100% do Bayern de Munique: um passe em profundidade de Joshua Kimmich para Serge Gnabry que, de costas para o gol, tocou para Goretzka marcar (3).

O segundo gol, quatro minutos depois, foi quase uma cópia do primeiro: novamente um passe em profundidade do mesmo Kimmich para Leroy Sané, outro bávaro, que tocou para o jovem talentoso do Chelsea, Kai Havertz, ampliar (7).

Os tetracampeões mundiais (1954-74-90-2014) tiveram um amplo domínio e poderiam ter chegado ao intervalo com pelo menos mais dois gols marcados.

Coube a Ilkay Güdogan, jogador em grande fase no Manchester City, fazer o terceiro com um chute colocado, após abrir espaço em maio à defesa islandesa (56).

No mesmo grupo, a Romênia venceu a Macedônia do Norte em casa por 3 a 2 enquanto a Armênia, como visitante, derrotou Liechtenstein por 1 a 0.

A Alemanha continua sua campanha nas eliminatórias no domingo, fora de casa contra a Romênia, antes de receber a Macedônia do Norte na próxima quarta, 31, novamente em Duisburg.

Itália derrota Irlanda do Norte

A Itália, determinada a evitar o trauma da frustrada tentativa de classificação para a última Copa do Mundo, Rússia-2018, iniciou as eliminatórias com o pé direito ao vencer a Irlanda do Norte por 2 a 0, em Parma.

Tecnicamente superior e mais agressiva, a Itália chegou ao intervalo vencendo por 2 a 0 com gols de Domenico Berardi (14), quase sem ângulo, e do atacante Ciro Immobile (39), da Lazio, com um chute seco de pé esquerdo.

Após o intervalo, a 'Nazionale' diminuiu o ritmo e administrou a vantagem graças às boas intervenções do goleiro Gianluigi Donnarumma (55 e 70).

O jogo também serviu para que o zagueiro Leonardo Bonucci entrasse no seleto clube dos 'centenários Azzurri' ao completar 100 jogos.

Bonucci, de 33 anos, é o oitavo italiano a atingir 100 jogos pela tradicional seleção tetracampeã mundial. Ele se junta a Gianluigi Buffon (176), Fabio Cannavaro (136), Paolo Maldini (126), Daniele De Rossi (117), Andrea Pirlo (116), Dino Zoff (112) e Chiellini.

Também pelo Grupo C, a Suíça venceu a Bulgária fora de casa. Menos de 15 minutos bastaram para os suíços encaminharem a vitória em Sofia. Breel Embolo abriu o placar logo aos 7 minutos, o centroavante Haris Seferovic ampliou aos 10 e o meia Steven Zuber fez o terceiro aos 12.

O atacante Kiril Despodov marcou o único gol da Bulgária aos 46 minutos, mas a reação não foi além disso.

Inglaterra goleia, Espanha tropeça

As duas seleções que conquistaram a Copa do Mundo uma única vez viveram situações bem diferentes nesta quinta.

Apesar de não mostrar um futebol muito brilhante a Inglaterra goleou por 5 a 0 a modesta seleção de San Marino, em Londres, pelo Grupo I.

A campeã mundial de 1966 resolveu o duelo em meia hora. Primeiro James Ward-Prowse abriu o placar (14), finalizando de pé esquerdo um cruzamento da linha de fundo.

Depois foi a vez de Dominic Calvert-Lewin (21), desviando de cabeça na pequena área um cruzamento da direita, e finalmente Raheem Sterling (31), com um chute forte depois de avançar em velocidade.

Já no segundo tempo Calvert-Lewin fez seu segundo (53) e Oliver Watkins, revelação do Aston Villa, festejou sua estreia internacional com um gol na reta final (83).

Também pelo Grupo I, a Polônia de Robert Lewandowski, que marcou um gol, arrancou um empate fora de casa diante da Hungria (3-3), em Budapeste.

No Grupo B, a Espanha, campeã do mundo em 2010, tropeçou em casa diante da Grécia, em Granada, empatando em 1 a 1.

Álvaro Morata abriu o placar para os espanhóis aos 33 minutos, mas Anastasios Bakasetas igualou com um pênalti no início do segundo tempo (56).

O treinador espanhol Luis Enrique Martínez considerou o empate injusto. "Obviamente não esperávamos o resultado, merecíamos outro, apesar de não termos gerado o fluxo de chances ou a sutileza necessária para marcar gols contra uma equipe tão organizada como a Grécia", disse ele em entrevista coletiva.

Ibra volta com vitória

Ainda no Grupo B, Zlatan Ibrahimovic voltou à seleção sueca com uma vitória por 1 a 0 sobre a Geórgia, em casa, em jogo em que o craque do Milan deu o passe decisivo.

Aos 35 minutos, 'Ibra' deu uma assistência para seu compatriota Viktor Claesson marcar o único gol da partida na Friends Arena, em Solna (na periferia de Estocolmo).

Ibrahimovic foi escalado neste jogo como titular pelo técnico Janne Andersson e foi substituído aos 84 minutos por Robin Quaison, que tampouco conseguiu ampliar a vantagem.

Foi o primeiro jogo do carismático atacante depois que ele anunciou sua aposentadoria da seleção nacional após a Euro-2016.

"Senti como se fosse meu primeiro jogo internacional, houve muita adrenalina", disse o atacante de 39 anos após a partida.

Com esse resultado a Suécia lidera o grupo B aproveitando o empate entre Espanha e Grécia.

No domingo, os suecos visitam Kosovo pela segunda rodada, enquanto a Geórgia recebe a Espanha, que vai jogar sob pressão após o tropeço.

Pelo Grupo F, outro país nórdico, a Dinamarca, venceu Israel em Tel Aviv por 2 a 0 com gols do atacante do Barcelona Martin Braithwaite (13) e Jonas Wind (67).

