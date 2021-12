Aldo tenta sustentar o último cinturão do Brasil no UFC

A sétima defesa do cinturão dos pesos pena do UFC poderia ser por si só a grande tarefa do brasileiro José Aldo na noite deste sábado, 25. Porém, o duelo contra o norte-americano Chad Mendes vale muito mais [Confira vídeo com os melhores momentos da pesagem abaixo].

O amazonense sobe ao octógono no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com a responsabilidade de manter não só seu cinturão mas também o último título do Brasil no evento - os Estados Unidos somam sete no momento.

Para se ter ideia, há apenas 15 meses o Brasil tinha quatro campeões do UFC e se apresentava como 'o país do MMA'. Porém, três derrotas em sequência em disputas de cinturão acabaram esfriando os ânimos em solo verde e amarelo. O primeiro a sucumbir foi Anderson Silva, que perdeu o título dos médios (até 84kg).

Depois, foram as vezes do catarinense radicado na Bahia Júnior Cigano e o potiguar Renan Barão serem superados entre os pesados (até 120kg) e os galos (até 61kg), respectivamente.

Agora, cabe a José Aldo acabar com a sequência de derrotas do país em defesas de cinturão e, de quebra, reconquistar o respeito do MMA brasileiro. A missão é árdua. O norte-americano Chad Mendes vem embalado por cinco vitórias consecutivas, sendo quatro delas por nocaute.

O embate deste sábado não será o primeiro em que os dois lutadores estarão frente a frente dentro do octógono. Em janeiro de 2012, também no Rio, José Aldo venceu por nocaute ao aplicar uma joelhada contra o rosto de Chad no último segundo do primeiro round.

Oriundo do wrestiling (luta agarrada), o norte-americano promete outro desfecho neste sábado. "Na primeira luta, eu não ficava à vontade em pé. Estar confiante e à vontade com suas habilidades torna você mais agressivo. Vou bater tanto em Aldo que irei levar o cinturão para casa", comentou Chad Mendes, de 29 anos, e dono de um cartel com 16 vitórias e apenas uma derrota no MMA.

José Aldo , por sua vez, evita provocações, mas promete manter novamente o título dos penas. "Eu tenho respeito por ele (Chad Mendes), mas vou entrar no octógono e vencê-lo de novo. Ele nunca lutou com alguém tão bom como eu. Ele vai me respeitar depois dessa luta. Não vou deixar que ele roube o que é meu. Esse cinturão é do Brasil e vai permanecer no nosso país", garantiu o amazonense, que precisou ficar pelado para bater o peso dos penas (66 kg). Com o calção, estava ultrapassando o máximo permitido.

Assista a vídeo com melhores momentos do UFC 179

adblock ativo