Aldo publica montagem em que bate no rival McGregor

Diversas provocações e xingamentos fizeram parte da turnê de promoção da luta entre José Aldo e McGregor. Ambos se enfrentam no dia 11 de julho, pelo UFC 189, mas a luta, para brasileiro, parece já estar decidida.

Na quarta-feira, 1º, dia seguinte à última etapa do pacote de eventos de divulgação, Aldo publicou, nas redes sociais, uma fotomontagem com imagens dele batendo no irlandês. " É assim que eu saio do tour! Campeão", escreveu o campeão dos pesos-penas na legenda.

É assim que saio da tour!! Campeão 🏆🏆 Thats the way i leave the tour! Champion🏆🏆 "I'm the greatest" "I'm so fast" Uma foto publicada por josealdojunioroficial (@josealdojunioroficial) em Abr 1, 2015 às 8:02 PDT

