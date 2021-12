Em busca da recuperação no UFC, o brasileiro José Aldo enfrenta na noite desta sábado, 28, o norte-americano Jeremy Stephens, em luta da categoria peso-pena. Será o penúltimo duelo do card principal do evento, marcado para a cidade de Alberta, no Canadá. Em melhor fase, Stephens vem de três vitórias consecutivas, enquanto Aldo foi derrotado nas duas últimas lutas pelo havaiano Max Holloway.

Aldo encara Stephens por reação após duas derrotas no UFC

No primeiro duelo, em junho do ano passado, perdeu o cinturão para Holloway. No segundo, em dezembro de 2017, já como desafiante do havaiano, José Aldo fracassou na tentativa de retomar o título que o acompanhou por mais de quatro anos.

“Meu principal objetivo é vencer, e depois tenho uma grande oportunidade de no futuro disputar o cinturão interino com Brian Ortega”, afirmou o brasileiro, de 31 anos. Também americano, Ortega seria o desafiante de Max Holloway, mas o havaiano, que enfrenta problemas médicos, foi descartado de encontro acertado em um evento anterior.

“É delicado por conta do momento que Holloway vive. A gente não sabe quando e se ele vai voltar, mas o caminho pode ser mais fácil. No momento, eu preciso focar na próxima luta. E vamos ver o que acontecerá no futuro”, comentou Aldo.

Depois de reinar no topo da sua categoria, o brasileiro só se arrepende de não ter ampliado seu território no octógono. “A única coisa que faltou na carreira foi ter me testado na categoria de cima. Hoje em dia é algo normal, mas quando eu era campeão não existia”, comentou.

Revanche

A luta principal da noite está cercada de rivalidade e reclamações do lutador Dustin Poirier. No último duelo contra Eddie Alvarez, foi derrotado com uma joelhada que considerou ilegal. Houve pedido de revisão, mas o árbitro confirmou a vitória para Eddie.

O tira-teima entre os dois lutadores da categoria peso-leve será no último confronto da noite. “Vou nocautear ou finalizar. A luta não vai durar 25 minutos”, disparou Poirier.

