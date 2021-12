Não deu para José Aldo. O brasileiro foi derrotado pelo norte-americano Max Holloway por nocaute técnico no segundo round da luta principal do UFC 212, se tornando o novo campeão peso-pena do UFC.

Holloway, de 25 anos, garantiu sua 11ª vitória consecutiva no octógono, passando a ser o terceiro lutador a deter o cinturão linear dos penas na história do UFC, junto a Aldo e Conor McGregor.

“Tenho dito para vocês: essa é a era do ‘Abençoado’”. “Tenho dito para vocês: essa é a era do ‘Abençoado’”.

A luta

A luta não começou fácil para Holloway. No primeiro assalto, o havaiano teve dificuldade para encontrar a distância e viveu momentos de apuros quando foi encurralado pelo brasileiro e absorveu uma sequência de golpes durante a trocação.

O segundo round foi mais equilibrado, com Holloway mais solto no octógono e Aldo conectando golpes duros nos contra-ataques.

Já no terceiro assalto, Holloway mostrou todas as qualidades que o levaram ao lugar mais alto da categoria e levava ligeira vantagem quando conectou um golpe que jogou o brasileiro no chão.

O norte-americano desferiu, então, uma sequência pesada de golpes contra o brasileiro, que resistiu bravamente e tentou de todas as formas se manter no combate, mas acabou perdendo por nocaute técnico.

Da Redação, com informações do ufc.com.br Aldo é nocauteado e Holloway garante o cinturão do peso-pena

Ganhar ou perder faz parte do jogo, @josealdojunior. Você é guerreiro e sempre vai ser o Campeão do Povo!!#UFC212 pic.twitter.com/2UOB1K4itg — UFC Brasil (@ufc_brasil) June 4, 2017

Confira todos os resultados da noite:

Max Holloway venceu Jose Aldo por nocaute técnico aos 4m13s do 3º round;

Claudia Gadelha venceu Karolina Kowalkiewicz por finalização (mata-leão) aos 3m03s do 1º round;

Vitor Belfort venceu Nate Marquardt por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28);

Paulo Borrachinha venceu Oluwale Bamgbose por nocaute técnico a 1m06s do 2º round;

Yancy Medeiros venceu Erick Silva por nocaute técnico aos 2m01s do 2º round;

Raphael Assuncao venceu Marlon Moraes por decisão dividida (28-29, 29-28, 30-27);

Antonio Carlos Junior venceu Eric Spicely por finalização (mata-leão) aos 3m49s do 2º round;

Matthew Lopez venceu Johnny Eduardo por nocaute técnico aos 2m57s do 1º round;

Brian Kelleher venceu Iuri Alcantara por finalização (guilhotina) a 1m48s do 1º round;

Viviane Pereira venceu Jamie Moyle por decisão unânime (29-28, 30-27, 30-27);

Luan Chagas venceu Jim Wallhead por finalização (mata-leão) aos 4m48s do 2º round;

Deiveson Figueiredo venceu Marco Beltran por nocaute técnico ao final do 2º round.

adblock ativo