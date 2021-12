O brasileiro José Aldo e norte-americano Chad Mendes se estranharam, na tarde desta terça-feira, 26, durante encarada promocional para o UFC 179, que acontece em outubro no Rio de Janeiro [veja vídeo abaixo].

Aldo, atual campeão da categoria peso-pena, e Mendes foram ao estádio do Maracanã promover a noitada de lutas, que será realizada no ginásio do Maracanãzinho. Eles atenderam a imprensa e posaram para as fotografias.

Todos pareciam tranquilos até que Aldo apimentou a expectativa para o combate. Quando Mendes tentou chegar um pouco mais perto, Aldo o empurrou e precisou ser segurado pelos seguranças.

Essa não será a primeira vez que os dois lutam no Rio. Em 2012, Aldo nocauteou o norte-americano logo no primeiro round em uma arena na Barra da Tijuca. Desde então, Mendes venceu cinco lutas, sendo quatro por nocaute.

Além deles, o brasileiro meio-pesado Glover Teixeira e o norte-americano Phil Davis também participaram do encontro com a imprensa. A encarada deles, no entanto, foi mais tranquila.

Da Redação e Agências Aldo e Mendes fazem encarada tensa no Maracanã; veja vídeo

