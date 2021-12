Aldo e McGregor duelam pelo cinturão dos penas do UFC

Quando entrar no octógono neste sábado, 12, em Las Vegas, nos Estados Unidos, para enfrentar o irlandês Conor McGregor, o brasileiro José Aldo vai defender mais do que seu cinturão dos penas.

Líder do ranking de todos os pesos, o campeão representa para o UFC no Brasil a imagem de sucesso. Desde o ocaso de Anderson Silva, é no 'Campeão do Povo', invicto há dez anos, que a marca aposta para ir além das fronteiras do MMA e fazer novos fãs no país.

O apelido, nascido da identificação de Aldo com as camadas mais populares, dá a dimensão do mito que se pretende moldar e que ainda está em construção. "Ele tem uma história linda de vida, de sair da pobreza extrema na Amazônia para ser grande campeão da vida" destaca Giovanni Decker, diretor do UFC no Brasil.

Decker, há oito meses no cargo, tem experiência de 20 anos em marketing esportivo e sabe que a modalidade preferida do torcedor brasileiro é ganhar e admite que uma derrota de Aldo no UFC 194 seria ruim para o negócio no Brasil.

Mas pondera: "O UFC não vai desaparecer no Brasil se Aldo perder. O faturamento cresceu 20% em 2015, e os dois últimos eventos no país estavam lotados. O card do Rio (UFC 190, Ronda Rousey x Bethe Correia, em agosto) foi o segundo melhor público da história do UFC no Brasil, só atrás de Wanderlei Silva x Rich Franklin (UFC 147, em Belo Horizonte, em 2012)".

Encarada quente

Depois de uma encarada tranquila em coletiva na quinta-feira, 10, José Aldo e Conor McGregor tiveram um encontro tenso na pesagem oficial do UFC 194, realizada no MGM Grand Garden Arena, nesta sexta, 11.

Durante a encarada, o brasileiro imitou a pose do irlandês e chegou até a dar um tapinha no seu rosto, que ficou irritado e partiu para cima, ameaçando dois chutes, mas o presidente do UFC, Dana White, tratou de segurar os atletas.

Irritado, McGregor declarou: "Eu estou cansado de falar dele, eu olho para a cara dele e vejo medo. Dessa vez, ele não vai tirar o que é meu. Muito obrigado a todos que vieram hoje (sexta-feira). Amanhã (sábado) eu vou trazer o cinturão".

Aldo respondeu em poucas palavras: "Eu não acho nada e não tenho nada para falar sobre ele. Amanhã (sábado) eu vou chegar lá, vou vencer e vou continuar sendo campeão".

Finalmente

Aldo e McGregor deveriam ter se enfrentado em julho, mas o brasileiro teve uma lesão e o irlandês passou a ser o campeão interino dos penas. O brasileiro segue como campeão linear e tem se mostrado tranquilo frente ao adversário provocador.

Outras lutas compõem o card principal do UFC 194, a partir de 0h (da Bahia). Destaque é Chris Weidman, que defende cinturão dos pesados contra Luke Rockhold. Os brasileiros Damien Maia e Ronaldo Jacaré também sobem ao octógono.

