Aldo corre contra o tempo para defender título no UFC

O UFC divulgou um comunicado na última quarta-feira, 24, que deu esperança os fãs de José Aldo. Na nota, a principal organização de MMA do planeta informa que o campeão dos penas não sofreu uma fratura na costela. A lesão do brasileiro foi um edema ósseo.

Com isso, a defesa do cinturão contra Conor McGregor, que está marcada para 11 de julho, no UFC 189, ainda tem chance de ocorrer. "Por causa das recentes reportagens a respeito do estado de saúde do campeão peso-pena, José Aldo, o UFC recebeu confirmação médica de diferentes médicos que afirmaram que Aldo não quebrou a costela", diz um trecho do comunicado.

"Após uma revisão dos exames, foi determinado que o campeão sofreu um edema ósseo em sua costela e uma lesão na cartilagem durante o treino", completa a nota do UFC. Com essa notícia, o brasileiro expressou que tem toda a intenção de enfrentar o adversário irlandês.

Caso Aldo não se recupere a tempo, o UFC revelou uma alternativa, chamada de "plano de contingência": uma luta entre Conor McGregor, desafiante do brasileiro, contra Chad Mendes, pelo cinturão interino da divisão.

Mendes tem duas derrotas no currículo em lutas contra José Aldo. Na primeira, em 15 de janeiro de 2012, ele foi nocauteado. Na última, no dia 25 de outubro do ano passado - último combate de Aldo no MMA -, o norte-americano perdeu por decisão unânime dos juízes.

