Albatroz e Fecombase se enfrentam na final do Campeonato dos Comerciários

O Campeonato dos Comerciários 2016 está próximo de conhecer o seu novo campeão. No último domingo, 20, sob chuva, o Albatroz e o Fecombase venceram os seus jogos e se credenciaram a disputar a grande final da competição, que será realizada no próximo domingo, 27, no campo do Sesc Piatã, em Salvador.

Precisando de apenas de um empate, o Fecombase enfrentou e venceu Chato & Chata Confecções nas semifinais, no primeiro jogo do dia, com dois gols de Rafael e um de Yuri. O adversário descontou com gol de Lucas Sobral.

A outra semifinal foi entre o atual campeão Albatroz e o Gdon. O Albatroz precisava apenas de um empate para conseguir a classificação, mas venceu o jogo por 2 a 1, com gols de Evaneilson e Muriel. O time do Gdon descontou com Laércio. As semifinais foram disputadas em jogos únicos.

A final marca o encontro das melhores campanhas na fase de grupos. Fecombase foi a primeira colocada com 25 pontos. Em segundo, o Albatroz ficou com 21 pontos.

Um atrativo extra para a final da competição é que, na fase de classificação, as duas equipes não se enfrentaram: o motivo foi que o duelo seria na última rodada e, mesmo que vencesse, o Albatroz ficaria um pontos de distância do Fecombase, que não podia mais ser alcançado. Para poupar gastos, os organizadores decidiram anular a partida. No dia 27, próximo domingo, o duelo finalmente acontecerá.

