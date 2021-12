Albatroz é bicampeão do Campeonato dos Comerciários

Foi no domingo, 27, que o Campeonato dos Comerciários conheceu o seu campeão. Por 2 a 1, o Albatroz bateu o Fecombase de virada no campo do Sesc Piatã, com dois gols marcados pelo atacante Mendes.

O Fecombase saiu na frente do placar com o gol anotado por Ruiran. Mas o Albatroz não se intimidou e empatou logo depois com Mendes, ainda no primeiro tempo. Na segunda metade do jogo, o atacante foi mais uma vez decisivo e decretou números finais à partida. Com o triunfo, o Albatroz chegou ao seu segundo título seguido da competição, o quinto em sua história.

Apesar da vitória, o time campeão não pôde levantar o caneco no domingo. Isso porque o dia da entrega do troféu e da premiação dos melhores atletas está prevista para o dia 7 de dezembro.

adblock ativo