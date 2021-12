Alan do Carmo e Poliana Okimoto ficam em 2º lugar no Desafio Rei e Rainha do mar

Os nadadores Allan do Carmo e Poliana Okimoto terminaram o Desafio Elite Rei e Rainha do Mar na segunda colocação com o tempo de 30min55s. A prova foi disputada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo, 11. A dupla brasileira ficou atrás dos italianos Rachele Bruni e Dario Verani. Campeão da prova em 2014, Allan do Carmo enalteceu o trabalho em equipe nesta prova diferente da tradicional em águas abertas, já que mescla a natação e a corrida.

“Precisamos unir esforços pra driblar algumas dificuldades. Primeiro, os concorrentes, que são todos qualificados, de nível internacional. Depois, o maior dos desafios, que é disputar uma prova que temos que correr na areia, algo que não estamos acostumados. Mas com essa energia que vem da torcida e as vibrações positivas que recebemos de todo o povo brasileiro, ganhamos um gás extra. A Poliana deu um show dentro e fora d’água e, juntos, conseguimos manter um bom ritmo de prova. O resultado foi muito bom”, disse o baiano logo após a prova.

Agora, Allan do Carmo inicia a preparação para a temporada 2017. A primeira prova confirmada para o ano que vem é a etapa de abertura do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas, em Viedma, na Argentina, dia 4 de fevereiro.

“Vamos com tudo para mais uma temporada bastante promissora. É mais um ciclo que inicio com boas possibilidades de títulos e pódios. Com certeza, o trabalho é para que eu esteja sempre entre os melhores, sempre representando o país da melhor forma possível. Para isso, claro, conto com todo o profissionalismo da minha equipe de trabalho multidisciplinar e com o apoio de toda nação brasileira”, finalizou.

