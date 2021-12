Ainda suspenso, Suárez volta a ser chamado na seleção

Luis Suárez está de volta à seleção uruguaia. Ainda suspenso pela Fifa por conta da mordida no italiano Chiellini durante a Copa do Mundo, o atacante do Barcelona foi um dos 29 nomes pré-convocados pelo técnico Oscar Tabárez nesta quinta-feira para os amistosos diante da Arábia Saudita, dia 10 de outubro, e Omã, três dias depois, ambos nas casas dos adversários.

Inicialmente punido pela Fifa por nove jogos oficiais da seleção uruguaia e quatro meses de qualquer atividade relacionada ao futebol profissional, Suárez entrou com recurso junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu permissão para treinar com seus companheiros de Barcelona e atuar em amistosos. Por isso, está liberado para defender as cores de seu país, desde que em partidas amistosas.

Mesmo com a liberação, o atacante havia ficado de fora da convocação para os amistosos diante de Japão e Coreia do Sul, disputados no início de setembro, na Ásia. Na época, o departamento jurídico da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) recomendou que Suárez não fosse convocado para estes jogos por temer alguma pena adicional a ser aplicada pela Fifa.

O jogador segue sem atuar em uma partida oficial desde o dia 24 de junho, quando o Uruguai venceu a Itália por 1 a 0 na primeira fase da Copa o Mundo, no fatídico episódio da mordida de Suárez em Chiellini. De lá para cá, o atacante atuou pelo Barcelona em poucos minutos diante do León, do México, no Troféu Joan Gamper, e em todo o amistoso do time B do clube catalão contra a Indonésia Sub-19, na última quarta-feira, quando marcou dois gols.

Ele também perdeu um longo período de treino e está voltando à forma somente agora. Por isso, os amistosos da seleção uruguaia servirão como bom teste para seu retorno às partidas oficiais. Se tudo correr como previsto, ele reforçará o Barcelona no clássico diante do Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, no dia 25 de outubro.

Além de Suárez, a convocação desta quinta-feira conta com diversos nomes experientes, que estiveram na última Copa do Mundo. Entre eles, três jogadores que atuam no Brasil: Martín Silva, do Vasco, Alvaro Pereira, do São Paulo, e Nicolás Lodeiro, do Corinthians. Eles devem desfalcar suas equipes em partidas do Campeonato Brasileiro - no caso do goleiro vascaíno, na Série B - além de confrontos de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

