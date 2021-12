Ainda sem um destaque baiano, etapa do Brasileiro traz nova geração do surfe a Itacaré

Atletas de todo o país, com idades entre 6 e 20 anos, poderão se inscrever nesta terça-feira, 23, para o Pena Little Monster, válido pela segunda etapa do Circuito Brasileiro de Surfe.

A quarta-feira, 24, é o último dia para confirmar presença no evento, que será disputado a partir desta sexta-feira, 26, até o domingo, 28, na Praia de Tiririca, em Itacaré, no Sul da Bahia.

Está é uma das principais competições para as categorias de base, já que prepara jovens promessas para fazer parte do grupo que disputa o Mundial.

O circuito tem apenas três etapas. A primeira foi no Ceará, a próxima será esta de Itacaré e a última a do Rio de Janeiro.

Lançado em 2014 tem como foco revelar novos 'monstrinhos' para o esporte, especialmente na Região Nordeste.

Para ir familiarizando as novas gerações com as provas do Circuito Mundial, a competição em Itacaré terá a prioridade de escolha da próxima onda. O sistema é utilizado nas etapas da World Surf League (WSL).

A principal categoria é a pró-júnior sub-20 masculina e feminina, válidas pelo Circuito da Associação Brasileira de Surf Profissional (ABRASP). As outras são divididas por idade, sub-16, sub-14, sub-12, sub-10 e sub-8.

"É muito importante essa passagem por Itacaré, que recebeu a competição a última vez em 2015", destacou Amélio Junior, diretor da Top 16 Promoções, empresa que organiza o evento.

Uma das novidades dessa etapa é a estreia da categoria sub-14 feminina. Na abertura do circuito, feita no Ceará, todas as meninas competiram numa mesma categoria, a Pró-júnior.

A inserção da categoria extra tem como objetivo evitar que as mais jovens surfem em desvantagem com as mais experientes.

Bahia não pontuou

Em Itacaré os baianos terão a chance de lutar para desbancar os cearenses, que dominam os pódios nesta temporada. Na sub-20, a principal categoria, Larissa dos Santos lidera no feminino e Mathias Ramos no masculino.

Nas categorias amadoras mais três cearenses largaram na frente da corrida pelo título. Cauã Costa é o primeiro na sub-14, Adriano de Souza, xará do campeão mundial Mineirinho, lidera a sub-12 e Guilherme Lemos a sub-10.

Garotada sonha em seguir os passos de nomes como o campeão mundial Mineirinho. (Lima Junior | Pena)

Os outros títulos foram para o Rio Grande do Norte, com Mateus Sena ganhando a sub-16 e Victor Santos a sub-8.

Premiação

Na categoria principal, a pró-júnior, a premiação será de R$ 15 mil para os mais bem colocados entre os homens e de R$ 5 mil entre as mulheres.

O evento distribuirá ainda kits para os finalistas das seis categorias amadoras divididas por idade.

Rankings

Pró-júnior (sub-20):

1º Mathias Ramos (CE) - 1.000 pontos

2º Jannifer de Souza (CE) - 860

3º José Gutemberg (CE) - 730

3º Emanuel Tobias (RN) - 730

5º Igor Moraes (SP) - 610

5º Arthur Alves (RN) - 610

5º Israel Junior (RN) - 610

5º Douglas Silva (PE) - 610

Pró-júnior feminino

1ª Larissa dos Santos (CE) - 1.000 pontos

2ª Yanca Costa (CE) - 860

3ª Raíssa Fernandes (PB) - 730

4ª Júlia Santos (SP) - 670

Sub-16

1º Mateus Sena (RN) - 1.000 pontos

2º Thiago Eduardo (CE) - 900

3º Lucas Bezerra (CE) - 810

4º Cauã Costa (CE) - 729

Sub-14

1º Cauã Costa (CE) - 1.000 pontos

2º Yuri Barros (PB) - 900

3º Pedro Rian (CE) - 810

4º Lucas Lisboa (PE) - 729

Sub-12

1º Adriano de Souza (CE) - 1.000 pontos

2º Yuri Barros (PB) - 900

3º Guilherme Lemos (CE) - 810

4º Francisco Iuri (CE) - 729

Sub-10

1º Guilherme Lemos (CE) - 1.000 pontos

2º Marcos Pedersen (CE) - 900

3º Alessandro Lucas (RN) - 810

4º Victor Santos (RN) - 729

Sub-8

1º Victor Santos (RN) - 1.000 pontos

2º Luna (CE) - 900

3º Pedro Henrique (CE) - 810

4º Lanai Thompson (RJ) - 729

5º Petrus Dantas (RJ) - 656

