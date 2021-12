Ainda sem Ronaldinho, Vander marca na vitória do Flamengo em amistoso

Ainda não foi o Flamengo que o torcedor espera ver ao longo da temporada. Não só pelas ausências dos astros Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, ambos sem condições físicas de jogo, mas pelas dificuldades que a equipe passou neste domingo para vencer o amistoso contra o América-MG, por 2 a 1, no Estádio do Café, em Londrina (PR).



Foi o último teste flamenguista antes da estreia no Campeonato Carioca, marcada para acontecer na quarta-feira, contra o Volta Redonda, no Engenhão. E tanto Ronaldinho Gaúcho quanto Thiago Neves, que começaram a treinar com o grupo apenas na última quinta, não ficarão prontos até lá.

No banco de reservas, Ronaldinho assistiu ao jogador revelado no Bahia marcar o primeiro gol do jogo, sendo um dos destaques do jogo

"Preciso me condicionar bem, me preparar melhor e só aí estrear. Talvez possa jogar no sábado (contra o América)”, disse Thiago Neves. Como um popstar, Ronaldinho foi cercado por repórteres e autoridades locais durante o amistoso deste domingo. Deixou o campo sem falar com ninguém, apenas acenando para torcida. Mas a impressão que ficou no técnico Vanderlei Luxemburgo é de que nada adianta ter um grande time na frente se o setor defensivo continuar carente.



O goleiro Felipe, outro recém-contratado, até que fez boas defesas. O problema maior do Flamengo estava nas sucessivas batidas de cabeça da dupla de zaga Welinton e David Braz - Ronaldo Angelim e Jean entraram apenas no meio do segundo tempo.



Em busca do seu espaço no ataque, que ainda espera a volta de Diego Maurício da seleção brasileira Sub-20, o jovem Vander mostrou serviço. Recém-contratado, ele abriu o placar do amistoso logo aos três minutos, ao sair na cara do goleiro França. O zagueiro Gabriel Santos, no entanto, subiu sozinho para empatar para o América-MG aos 16.



Próximo do fim da partida, Luxemburgo aproveitou para fazer uma série de modificações na equipe. Rodrigo Alvim, Maldonado, Romário e até o goleiro reserva Paulo Victor entraram. Nenhum desses com grande destaque, exceto o meia argentino Dario Bottinelli, outro recém-contratado pelo Flamengo. Foi ele que cobrou falta no ângulo, já aos 39 minutos, para garantir a vitória flamenguista.



